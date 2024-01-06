Протягом 2023 року на головному ПК-майданчику щодня виходило в середньому 40 ігор.

2023 рік став черговим рекордним роком для Steam – за останні 12 місяців на головному ПК-майданчику вийшло більше ігор, ніж за будь-який попередній рік.

Відповідно до бази даних SteamDB, минулого року Steam поповнився 14 531 іграми – це означає, що в середньому кожен день протягом року виходило близько 40 ігор. Для порівняння, у 2022 році це було 12 985 проєктів, а у 2021-му – 11 566.

Що цікаво, показник в 14 531 нових ігор – це більше, ніж за перше десятиліття існування Steam загалом. І розробники, схоже, не збираються збавляти об'єми. Вже за перший тиждень 2024 в сервісі з'явилося 184 нових ігор – дивовижний результат, враховуючи, що більшість команд розробників були у відпустках в період між Різдвом і Новим роком.

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Показово, що найпродуктивнішим місяцем 2023 року для Steam-релізів був жовтень. Лише за один цей місяць в онлайн-магазин було додано 1 324 нових ігор. Найменша ж їх кількість вийшла в січні – 1042 нових релізів.

Крім того, були названі найбільш високооцінені ігри 2023 року. Перше місце зайняла маловідома гра HoloCure-Save the Fans!, рейтинг якої склав 97%. Друге місце зайняв "вірусний" інді-хоррор Lethal Company з результатом 96,90%, а замикає трійку лідерів Pizza Tower, екшен-платформер для ностальгуючих за часами 16-бітних консолей.

В іншому магазині грі, Epic Games Store, прямо зараз проходить безкоштовна роздача "Стражів Галактики", яка може претендувати не тільки на звання однієї з найкращих ігор за коміксами, але і однією з найкращих пригодницьких ігор останніх років.

В цілому, 2024-й починається з продовження культової серії файтингів, повернення "Принца Персії" і перевидання однієї з найкращих ігор в історії. УНІАН зібрав п'ятірку ігор січня, які варто додати в список бажаного.

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