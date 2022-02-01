За участь у спеціальній події гравцям подарують преміум-танк WZ-114.

У популярному танковому онлайн-симуляторі World of Tanks стартувало святкування Місячного Нового року. Розробники з Wargaming додали в гру спеціальну подію "Тигр, що зачаївся" з цінними нагородами. Вона триватиме до 7 лютого, тому всім користувачам, які бажають взяти участь в івенті, варто поспішити.

Читайте такожРосіянина можуть посадити у в'язницю за продаж читів для World of Tanks і World of WarshipsСвіжий захід розділений на дві частини. За їх проходження передбачені різні призи. Щоб отримати важкий преміум-танк WZ-114, необхідно подолати десять етапів події "Тигр, що зачаївся". Користувачам потрібно просто виконувати спеціальні місії, які підготували розробників. Крім згаданої бойової одиниці, за проходження першої частини заходу передбачені й інші нагороди. До них відносяться унікальний 2D-стиль "Смугастий хижак", особисті резерви, корисне внутрішньоігрове майно і дні преміум-аккаунта.

Окремий приз за участь у події — 3D-стиль "Кіготь тигра". Отримати його зможе кожен гравець, який подолає першу частину заходу і виконає вісім будь-яких місій з другої. Цей косметичний предмет натхненний Водяним тигром, покровителем Місяця в поточному році.

Інші важливі деталі

WZ-114 — китайський важкий танк IX рівня з разовою шкодою в 530 одиниць, пробиттям базовим снарядом в 266 мм і пристойною лобовою бронею.

Участь у матчах з використанням цієї техніки принесе більше кредитів, бойового досвіду і досвіду екіпажу, а також бони, які заробляються на машинах Х рівня.

Якщо гравець не встигне добути WZ-114 в рамках заходу, він отримає знижку 10% на танк за кожну пройдену місію.

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