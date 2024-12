Музикант працював над усіма частинами "Героїв", починаючи з першої частини серії.

Розробники Heroes of Might and Magic: Olden Era з Unfrozen Studios оголосили, що музику для нових "Героїв" напише беззмінний композитор серії Пол Ромеро.

Музикант працював над усіма частинами серії, починаючи з найпершої, яка вийшла в 1995 році. Допоможе Ромеро Кріс Веласко, який писав музику до останніх Resident Evil, Borderlands і Mass Effect, Overwatch і багатьох інших проєктів.

Крім серії Heroes of Might and Magic, творчість Ромеро можна було почути в рольовій грі Neverwinter Nights 2 Complete і MMORPG Everquest, яку називають прабатьком World of Warcraft.

Реліз Heroes of Might and Magic: Olden Era заплановано на другий квартал 2025 року. Гра вийде в ранньому доступі Steam, про версії на інших платформах поки нічого не відомо.

Раніше ми розповідали, що Unfrozen показала невеликий шматочок геймплея Heroes of Might and Magic: Olden Era. У півторохвилинному ролику герой досліджує околиці свого замку, збирає ресурси і захоплює лісопилку.

