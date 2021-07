Свої знання з економіки 40% українських гравців розвивають у шутері Rainbow Six Siege.

Дорослі українські геймери воліють розслаблятися, спілкуватися і знаходити нових друзів у World of Tanks, FIFA 20/21 та CS:GO. А користувачі віком до 18 років для цих же цілей використовують такі ігри, як Minecraft і Among Us.

Про це в межах комплексного дослідження геймерів України на замовлення Wargaming, повідомляє компанія NielsenIQ.

Згідно з результатами опитування, 25% респондентів назвали World of Tanks грою, яка допомагає знайти нових друзів і спілкуватися в інтернеті. На другому місці розташувалася FIFA20/21 - її назвали 15% гравців. А перевагу шутеру Counter-Strike: Global Offensive віддали 13% опитаних. У топ-5 також потрапили Minecraft та Dota 2.

При цьому 50% гравців у віці від 13 до 15 років, та 53% у віці від 16 до 18 років знаходять друзів і полюбляють спілкуватися в Among Us.

Головною причиною захоплення відеоіграми для українських геймерів є бажання розслабитися. Однак респонденти різного віку воліють використовувати для цих цілей різні ігри:

Гравці у віці від 41 до 45 років полюбляють відпочивати у World of Takns;

Аудиторія у віці від 31 до 35 років розслабляється в FIFA 20/21;

Геймери у віці від 13 до 18 років відпочивають у Minecraft.

У першу п'ятірку увійшли також GTA V та Call of Duty: Modern Warfare. Однак у них немає чітко виражених вікових груп.

Згідно з дослідженням, ігри використовують також для того, щоб дізнатися щось нове. Так знання з історії українські користувачі беруть у World of Tanks. Її обрали 62% опитаних, що загалом не дивно. Розробники самі кажуть, що приділяють "велику увагу деталям та історичної достовірності" техніки в їх грі. Однак свої прогалини з історії українці також заповнять за допомогою ігор Red Dead Redemption 2 (48% респондентів) та The Witcher 3: Wild Hunt (43% опитаних).

А наступну п'ятірку ігор українські геймери використовують, щоб розвивати свої знання з економіки:

Tom Clancy's Rainbow Six Siege – 40%;

Rocket League – 32%;

Hearthstone – 29%;

GTA V – 27%;

Minecraft – 24%.

Нагадаємо, раніше аудиторська компанія NielsenIQ проводила інше дослідження українського ринку, згідно з яким 7 з 10 геймерів в Україні мають одну або декілька вищих освіт.

Автор: Сергій Коршунов