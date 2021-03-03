Видавець продавав у цифровому магазині піратську копію гри.

У лютому цього року пригодницький хоррор The Sinking City знову з'явився у вільному продажі в магазині цифрової дистрибуції Steam. Раніше він пропадав звідти через конфлікт українських розробників зі студії Frogwares з видавцем Nacon.

Проте вже 26 лютого Frogwares закликали гравців не купувати цю версію The Sinking City, оскільки видавець опублікував її без відома авторів. Компанія Nacon своєю чергою заявила, що розробники порушують умови контракту і прикидаються жертвами.

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Тоді студія опублікувала своє розслідування, в якому навела переконливі докази того, що видавець купив The Sinking City на сторонньому ресурсі, зламав і модифікував її, а потім почав продавати в Steam.

Автори подали відповідну скаргу власникам Steam, компанії Valve, і сьогодні, 3 березня, The Sinking City знову була знята з продажу. Цю інформацію підтвердила сама Valve в коментарі виданню VICE.

"Минулої осені тимчасове рішення французького суду, схоже, давало Nacon право поширювати гру в Steam на час судового розгляду. Однак сьогодні ми отримали скаргу щодо DMCA (Закон про авторське право в цифрову епоху – УНІАН) для версії, яку нещодавно випустила Nacon. Тому ми відповіли на це повідомлення", – заявив віце-президент Valve з маркетингу Даг Ломбарді.

Крім того, українські розробники мають намір в суді довести, що видавець Nacon продавав піратську копію їх гри.

Причини конфлікту Frogwares з видавцем

Влітку 2020 року розробники розірвали контракт з Nacon. За словами Frogwares, видавець неодноразово затримував виплати і приховував від студії реальні продажі гри, щоб не платити роялті. А незабаром Nacon почала прибирати з дисків і цифрових магазинів інформацію про Frogwares.

Без повідомлення розробників видавець викупив десятки доменних імен для брендів The Sinking City та Sherlock Holmes. Остання є головною франшизою Frogwares.

Видавець без відома розробників створив і випустив настільну рольову гру The Sinking City. У той час як всі права на франшизу належать Frogwares

Станом на серпень 2020 року Nacon заборгував українським розробникам 1 мільйон євро.

Своєю чергою Nacon висунула позов у відповідь проти розробників, звинувативши їх у спробі дискредитувати видавництво.

Після розриву договору студія почала самостійно видавати свої тайтли та повертати їх в сервіси цифрової дистрибуції. Однак конфлікт між Nacon та Frogwares все ще не врегульовано.

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Автор: Сергій Коршунов