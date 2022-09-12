Повернення коштів за попередні замовлення на Xbox пов'язано з тим, що у гри немає точної дати релізу.

Минулого тижня в Сережі з'явилися повідомлення, що Microsoft почала повертати кошти за попередні замовлення S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Через це виникли чутки про чергове перенесення гри на більш пізній термін. Однак українська студія GSC Game World спростувала ці домисли.

Представники компанії дали коментар виданню PC Gamer щодо повернення коштів за попередні замовлення.

"Нам довелося відкласти гру до 2023 року, точної дати виходу поки немає. Ми зробили оголошення на розширеній виставці E3 Microsoft разом з [публікацією] щоденника розробника та вступної сцени. Microsoft повертає попередні замовлення на ігри без точної дати випуску. Коли пізніше ми оголосимо точну дату випуску, попередні замовлення знову почнуть діяти для Xbox. Попередні замовлення на ПК (Steam, EGS, GOG) не зачіпаються", — повідомив представник GSC Game World.

Відео дня

Нагадаємо, в січні S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли на грудень 2022 року. Розробникам знадобилося більше часу на створення гри. Однак 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України. GSC довелося перенести головний офіс до Чехії, а деякі члени команди вирушили на фронт. У зв'язку з цим дату релізу знову змістили — на 2023 рік. Точні терміни запуску поки не повідомляються.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основні подробиці

Дії сиквела розгорнуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Гра буде поєднувати елементи шутера від першої особи, хорора і імерсивного симулятора.

Історія буде варіативною і відзначиться декількома кінцівками. У процесі проходження користувачам належить приймати рішення, які спричинять за собою наслідки.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведеться просунутим штучним інтелектом і вдосконаленою системою симуляції життя A-Life 2.0. Завдяки їй персонажі, мутанти і тварини будуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без участі гравця.

Ще планується реалізувати 30 видів зброї, динамічну зміну погодних умов, механіки виживання і багато іншого.

Гру нещодавно перенесли на 2023 рік у зв'язку з припиненням розробки після повномасштабного вторгнення Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: