Madrain Studio додала свій постапокаліптичний екшен Nobody's Left в Steam. Разом з цим вона опублікувала перший повноцінний трейлер гри з демонстрацією геймплейних кадрів.

У ролику головний герой розмірковує про світ і віддається спогадам. Наприклад, протагоніст говорить про бабусю, яка була занадто жорстокою до нього. Монолог персонажа супроводжується демонстрацією різних ігрових ситуацій.

Геймплей в Nobody's Left нагадує суміш The Last оf Us і Red Dead Redemption. Користувачам знадобиться брати участь в перестрілках, приховано зачищати області від ворогів, ховатися у високій траві, шукати патрони та інші корисні предмети. Трейлер також дозволив дізнатися деякі невеликі деталі.

Головний герой зможе перевертати столи, щоб створювати імпровізовані укриття. В окремі моменти будуть включатися QTE, коли потрібно швидко натискати певну кнопку. А крім звичайних людей, гравці зіткнуться з швидкими монстрами.

Детальніше про Nobody's Left

Події гри розгортаються в місті, яке в результаті війни перетворилося в постапокаліптичні джунглі. Основною темою сюжету стануть труднощі виживання.

Геймплей в Nobody's Left включає реалістичні перестрілки без допомоги в прицілюванні, стелс з хованками, можливість усувати супротивників врукопашну тощо.

Гра вийде на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S, дата релізу поки невідома. Наразі триває набір на майбутнє тестування.

