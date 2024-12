Також у королівській битві з'явиться ядерна бомба, якою в грі підірвали Арасака-Тауер.

Розробники Fortnite офіційно презентували образи героїв з Cyberpunk 2077: Ві та Джонні Сільверхенда. При цьому в королівській битві буде доступна саме жіноча версія Ві, яку CDPR використовує в усіх промо-матеріалах після релізу гри.

У цієї колаборації поки що не такий розмах, як у інших гучних гостей у Fortnite. На відміну від великих музичних івентів, тут вигляд Ві не дає запальних шоу, а просто додає в гру впізнавану атмосферу Найт-Сіті. Зате є химерні "Клинки богомола", які можна заховати всередині рук, прямо як у Cyberpunk 2077.

Крім нових виглядів, у грі з'явилися рюкзаки у формі робота Flathead і сумка з ядерною бомбою, яку в грі Сільверхенд встановив у головній будівлі Арасака. Також як зброя ближнього бою буде термокатана, у якої в грі статус культового холодного знаряддя.

Реліз скінів Cyberpunk 2077 у Fortnite заплановано вже на 24 грудня.

Раніше ми розповідали, що у Fortnite з'явилася американська співачка Мерайя Кері та виконала свій новорічний хіт All I Want for Christmas is You. Разом із нею з'явилися святкові образи Шакіла О'Ніла та Snoop Dogg.

