Обидві акції зі знижками до 85% закінчаться 16 вересня.

Сьогодні, 1 вересня, в PS Store стартувало одразу два розпродажі – "Справжні фаворити" та "Спекотні пропозиції". Знижки отримали понад 400 ігор, включаючи такі хіти, як The Last of Us Part II, GTA V, Mafia та інші.

Обидві акції триватимуть до 16 вересня. УНІАН зробив добірку найцікавіших пропозицій.

Знижки в PS Store:

Deus Ex: Mankind Divided – 142 грн (знижка 85%);

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain – 142 грн (знижка 85%);

Pillars of Eternity – 299 грн (знижка 80%);

Valiant Hearts: The Great War – 74 грн (знижка 70%);

"Кровна ворожнеча: Відьмак. Історії" – 194 грн (знижка 70%);

Resident Evil 2 – 479 грн (знижка 60%);

Control Ultimate Edition – 559 грн (знижка 60%);

Uncharted 4: A Thief's End – 259 грн (знижка 60%);

GTA V: Premium Edition – 503 грн (знижка 58%);

Terraria – 309 грн (знижка 50%);

Resident Evil 7 – 324 грн (знижка 50%);

God of War – 399 грн (знижка 50%);

Трилогія Mafia – 989 грн (знижка 45%);

Crash Bandicoot 4: It's About Time – 1199 грн (знижка 40%);

Days Gone – 719 грн (знижка 40%);

The Last of Us Part II (Digital Deluxe Edition) – 1049 грн (знижка 25%);

It Takes Two – 1049 грн (знижка 25%);

Biomutant – 1349 грн (знижка 25%).

Пропозицією тижня став шутер Call of Duty: Black Ops Cold War. Його за знижкою у 50% можна придбати до 9 вересня.

Нагадаємо, що до 7 вересня передплатники PS Plus можуть отримати безкоштовно багатокористувацький шутер Plants vs Zombies: Battle for Neighborville, спортивний симулятор Tennis World Tour 2 та фентезійну MMORPG під назвою Hunter's Arena: Legends.

Автор: Сергій Коршунов