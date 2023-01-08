Вони дійсно забивають дорожні костилі в шпали.

Red Dead Redemption 2 можна цілком справедливо назвати найбільш деталізованою грою у відкритому світі. Rockstar Games реалізувала безліч дрібниць, які змушують повірити у віртуальний Дикий Захід. Одну з них нещодавно виявив користувач під псевдонімом Bigsherpa. Він помітив, що неігрові персонажі-працівники будують залізницю в реальному часі.

Не секрет, що NPC у Red Dead Redemption 2 має свій розпорядок дня. У нього входить певна робота, пересування за складними маршрутами, відпочинок і сон. Будити, персонажів, до речі не рекомендується, інакше можна почути на свою адресу кілька міцних слівець.

У будівельників залізниці теж є свій графік. Вони сумлінно прокладають шляхи, причому в режимі реального часу. На відео нижче Bigsherpa помітив, що персонажі дійсно забивають костилі в шпали. NPC роблять це повільно — на один йде більше десяти ударів. Але найдивніше, що після першого костиля працівник переходить до другого.

Відео дня

Найімовірніше, персонажі старанно працюють тільки під наглядом гравця. В інший час залізницю навряд чи будують, адже такі зміни у відкритому світі вимагали б чималої обчислювальної потужності.

Коротко про Red Dead Redemption 2

У грі розповідається історія банді Ван дер Лінде, в яку входити головний герой Артур Морган. Користувачі дізнаються про її злочини і спроби втекти від покарання.

Red Dead Redemption 2 володіє комплексним геймплеєм з купою різноманітних завдань з відмінною режисурою. Гравців чекають погоні на конях, перестрілки, поліпшення власного табору, збір екіпіровки, полювання тощо.

На Metacritic (PS4-версія) RDR 2 отримала 97 балів після 99 рецензій. Користувачі поставили 8,6 бала, проголосувало 19 896 осіб.

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