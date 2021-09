У грі стартував івент, за участь в якому на гравців чекають цінні нагороди, включаючи цифровий автограф артиста.

З 24 вересня по 4 жовтня в командній онлайн-грі World of Tanks Blitz пройде подія під назвою Scooter Army. Спеціальним гостем івенту стане музикант, продюсер і колишній чемпіон з їзди на самокатах Олівер Трі.

За перемоги в боях гравці отримуватимуть тематичні призи, пов'язані з артистом, наприклад, навушники і окуляри, а також аватари, преміум-аккаунт і американський середній танк IV рівня M3 Lee, повідомили у Wargaming.

Особливою нагородою для шанувальників виконавця стане цифровий автограф Олівера Трі. Його дадуть за завершення шостого етапу події. Як зазначили розробники, це перший випадок, коли Олівер видав ліцензію на цифровий автограф у відеогрі.

Крім того, в ангарі у "танкістів" звучатиме пісня Олівера Трі Let Me Down.

Олівер Трі – Let Me Down

"Як і Олівер Трі, World of Tanks Blitz любить винаходити унікальні трюки. Наші танкісти вже побували на Марс, порушували правила гравітації і билися на глибині океану. Але ми намагаємося продовжувати їх дивувати, розширюючи межі жанру і підвищуючи градус веселощів. А що може бути більш веселим, ніж вриватися у бій під запальні треки Олівера?", – каже Наталія Першиць, керівник оперування World of Tanks Blitz.

Колекційні предмети гравці зможуть об'єднати в легендарні і залишити на пам'ять або обміняти на вільний досвід – по 2000 одиниць вільного досвіду за кожну "легендарку". Також гравці побачать в WoT Blitz анімовану модель гігантського скутера, з яким Олівер потрапив до Книги рекордів Гіннесса.

Нагадаємо, у 2018 році співак зняв у Києві кліп на пісню Hurt, який вже зібрав на YouTube близько 50 млн переглядів.

Автор: Сергій Коршунов