Мілла Йовович і Арнольд Шварценеггер можуть стати командирами танка гравців.

У всіх версіях World of Tanks розпочався захід "Новорічний наступ 2023". Участь у ньому беруть голлівудські зірки — Мілла Йовович і Арнольд Шварценеггер. Їх віртуальні версії можна отримати в якості командирів танків. Інші призи, наприклад, косметичні предмети, теж передбачені.

Як повідомила компанія Wargaming в прес-релізі, Йовович і Шварценеггер з'являться в ангарах гравців. Вони видаватимуть випробування і завдання, за виконання яких передбачені нагороди. У список входять ексклюзивні предмети кастомізації — танкові стилі, бойові емблеми тощо.

Користувачі також можуть отримати голос від голлівудських зірок для своїх командирів. А ще є шанс стати власником віртуальних версій Йовович і Шварценеггер в якості танкістів.

Акція "Новорічний наступ 2023" триватиме до 9 січня наступного року. Вона проходить у всіх версіях гри, включаючи Modern Armor і Blitz. Призи можуть відрізнятися залежно від проекту.

"Я грала героїню у фільмі за мотивами відеогри, але це вперше, коли мене саму додали до гри, і я готова до пригод! Ще одне вперше для мене — це бути на екрані пліч-о-пліч з легендарним Арнольдом Шварценеггером. Разом із ним, ми супроводжуватимемо гравців чарівним Новорічним містечком, даруючи спеціальні подарунки гравцям World of Tanks", — прокоментувала подію Йовович.

"Минулого року у мене був чудовий досвід з World of Tanks і коли мене попросили повернутися, я відразу відповів ‘I´ll be back’. Я знав, що ігрова подія цього року буде по-справжньому особлива, і я мав рацію. Для мене за честь бути на екрані разом з неймовірною Міллою Йовович у нашій першій спільній роботі. Нагороди й випробовування Новорічного наступу цього разу навіть кращі, і я зібрав разом дві мої улюблені речі: свята і танки", — заявив Шварценеггер.

Вас также могут заинтересовать новости: