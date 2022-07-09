Курйоз стався через публікації фанатів і неуважність окремих офіційних осіб і джерел.

Знаменитого геймдизайнера і керівника студії Kojima Productions Хідео Кодзіму помилково видали за вбивцю колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе. Компанія директора офіційно засудила наклеп і заявила, що в окремих випадках готова звертатися до суду.

Як передає портал The Gamer, після інциденту поліція затримала злочинця, який здійснив постріл. Зловмисником виявився 40-річний Тецуя Ямагамі, і зовнішністю він схожий на Хідео Кодзіму. В інтернеті почали активно жартувати на цю тему, що призвело до кількох курйозів. Один з французьких політиків і грецький новинний портал використали фотографію геймдизайнера при розповіді про злочинця.

Студія Кодзіми відреагувала на курйоз наступною заявою: "Kojima Productions рішуче засуджує поширення фальшивих новин і чуток, що передають неправдиву інформацію. Ми не терпимо подібний наклеп і в деяких випадках будемо розглядати можливість прийняття правових заходів".

Нагадаємо, у п'ятницю, 8 липня, на колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе скоїли замах під час його виступу в місті Нара. Нападник двічі вистрілив у політика з саморобного дробовика зі спини. Поліція затримала злочинця, яким виявився Тецуя Ямагамі, житель міста Нара.

Абе отримав серйозні поранення в області грудей. Екс-прем'єра доставили в лікарню Медичного університету Нари, де той помер.

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