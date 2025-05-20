WizKids почала повертати гроші за набір мініатюр по Baldur's Gate 3 / Фото - Reddit

Компанія WizKids, відома своїми мініатюрами за всесвітом Dungeons & Dragons, з тріском облажалася з набором за Baldur's Gate 3. Фігурки, які мали зображати ключових героїв Астаріона, Лаезель, Шедоухарт, Вілла, Карлаха і Гейла, викликали в покупців більше жалю, ніж захоплення.

Набір D&D Icons of the Realms: Baldur's Gate 3, вартістю 50 доларів, надійшов до перших покупців у травні, і дуже швидко соцмережі заповнилися фотографіями жахів із кривими очима, змазаним фарбуванням і формами.

Скарг виявилося стільки, що WizKids довелося офіційно вибачитися і оголосити про повне повернення коштів усім незадоволеним. У компанії визнали, що "промахнулися" і пообіцяли розібратися в причинах і не допускати такого в майбутньому.

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Проте для ветеранів ринку це не стало сюрпризом. Серед колекціонерів WizKids давно не користується репутацією еталона якості, навпаки, у відгуках регулярно миготять претензії до рівня виконання.

Фото WizKids 20 травня 2025
Фото WizKids 20 травня 2025
Фото WizKids 20 травня 2025
Фото WizKids 20 травня 2025
Фото WizKids 20 травня 2025
Фото WizKids 20 травня 2025

Раніше ми розповідали, що в Baldur's Gate 3 знайшли секретну вівцю з потужними заклинаннями, яка стає на бік гравця. Щоб отримати її в загін, потрібно вбити коміка, побити в дзвони і натиснути на яйце.

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