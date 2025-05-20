Компанія WizKids пообіцяла повернути гроші незадоволеним клієнтам.

Компанія WizKids, відома своїми мініатюрами за всесвітом Dungeons & Dragons, з тріском облажалася з набором за Baldur's Gate 3. Фігурки, які мали зображати ключових героїв Астаріона, Лаезель, Шедоухарт, Вілла, Карлаха і Гейла, викликали в покупців більше жалю, ніж захоплення.

Набір D&D Icons of the Realms: Baldur's Gate 3, вартістю 50 доларів, надійшов до перших покупців у травні, і дуже швидко соцмережі заповнилися фотографіями жахів із кривими очима, змазаним фарбуванням і формами.

Скарг виявилося стільки, що WizKids довелося офіційно вибачитися і оголосити про повне повернення коштів усім незадоволеним. У компанії визнали, що "промахнулися" і пообіцяли розібратися в причинах і не допускати такого в майбутньому.

Відео дня

Проте для ветеранів ринку це не стало сюрпризом. Серед колекціонерів WizKids давно не користується репутацією еталона якості, навпаки, у відгуках регулярно миготять претензії до рівня виконання.

Раніше ми розповідали, що в Baldur's Gate 3 знайшли секретну вівцю з потужними заклинаннями, яка стає на бік гравця. Щоб отримати її в загін, потрібно вбити коміка, побити в дзвони і натиснути на яйце.

Вас також можуть зацікавити новини: