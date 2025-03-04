Минулий рік був дуже складним для Warner Bros., ігри у всесвіті DC провалилися.

Warner Bros. завершила 2024 рік із рекордними збитками, втративши понад 384 мільйони доларів. Одним із головних провалів став Suicide Squad: Kill the Justice League, який не лише провалився у продажах, а й приніс студії збитки у 200 мільйонів доларів.

Після такого провального року компанія змінила стратегію і в 2025 році зосередиться на ключових франшизах, які довели свою комерційну привабливість. До їх числа увійшли Harry Potter, Game of Thrones, Mortal Kombat і всесвіт DC.

У нещодавньому листі акціонерам Warner Bros. офіційно підтвердила цей курс, заявивши, що її ігровий підрозділ будуватиметься навколо цих чотирьох франшиз, кожна з яких у минулому приносила понад мільярд доларів виручки.

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Найбільшу ставку студія робить на Hogwarts Legacy, яке стало найуспішнішим новим релізом 2023 року, розійшовшись тиражем понад 24 мільйони копій. Продовження вже перебуває в розробці і є одним із головних пріоритетів для Warner Bros.

Раніше ми розповідали, що Warner Bros. закрила Monolith Studios, яка розробляла гру про "Диво-жінку". Проєкт кілька разів перезапускали і врешті-решт його було скасовано.

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