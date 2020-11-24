Крім внутрішньоігрових нагород автори нарахують гравцям в сумі понад 168 тисяч років преміум-аккаунта.

Компанія Wargaming запускає акцію "Заслужена нагорода", в межах якої 160 мільйонів користувачів командної ММО-гри World of Tanks, включаючи 8 мільйонів українських геймерів, отримають подарунки.

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Внутрішньоігрові нагороди "танкісти" отримають пропорційно проведеному часу в грі. Чим раніше зареєструвався користувач, тим більше приємних подарунків з'явиться у нього в ангарі, повідомили у Wargaming.

Роздача подарунків почнеться з 26 листопада для всіх, хто зайде у World of Tanks.

Серед подарунків будуть:

Кредити;

Медалі;

Елементи кастомізації;

Унікальні декалі та стилі;

Новий американський легкий танк VI рівня M24E2 Super Chaffee;

Новачкам теж дістануться бонуси. Всім, хто зареєструється у World of Tanks до 26 листопада дадуть дні преміум-аккаунта, п'ятикратні бонуси до досвіду і особливий святковий подарунок.

"Заслужена нагорода — наш спосіб подякувати гравцям за те, що вони з нами весь цей час. Цього року ми вручимо гравцям мільйони танків, а також нарахуємо їм 168539 років преміум-аккаунта, щоб вони могли заробляти більше досвіду і кредитів після кожного бою", — говорить глобальний паблішинг-директор World of Tanks Максим Чувалов.

Розробники розповіли, що з 8 мільйонів українських користувачів 56% грають у World of Tanks вже понад 5 років.

Нагадаємо, цього року грі World of Tanks виповнилося 10 років. Наступного місяця, 12 грудня, розробники проведуть "Стрім року", де відбудеться анонс яскравих новинок, нової техніки та планів на 2021 рік.

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Автор: Сергій Коршунов