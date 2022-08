У короткому уривку Джоел і Томмі їдуть на конях шукати Еллі.

The Last of Us Part I, ремейк TLoU, повинен за рівнем графіки стати майже на один щабель з другою частиною серії. І якщо судити за новим роликом від розробників, у гри це вийде. Студія Naughty Dog порівняла сцену з поїздкою на коні в оригіналі і оновленій The Last of Us. Численні поліпшення неможливо не помітити.

Автори показали уривок, де Джоел і Томмі вирушили шукати Еллі. Вона втекла після сварки з головним героєм. У ролику відразу помітно більш м'яке і натуральне освітлення, яке змінює візуальну складову. Рослинність теж реалізована на рівні другої частини і поставлена так, щоб здаватися реалістичною.

Ще один оновлений аспект — деталізація. Ремейк включає більше різних дрібних об'єктів в кадрі. А наостанок варто відзначити анімації: Джоел в сідлі рухається більш природно, ніж в оригіналі.

Ремейк The Last of Us — основні подробиці

Гру повністю перероблять з урахуванням сучасних технологій і можливостей PS5. У проекті реалізують анімації, фізику, штучний інтелект і опції доступності на рівні другої частини.

Оновлена TLoU буде підтримувати особливості DualSense і тривимірне звучання.

Основний геймплей і сюжет залишаться без змін, проте з грою буде поставлятися поліпшене доповнення Left Behind.

