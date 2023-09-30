В якості ігрового "заліза" використовувалася комбінація з Core i9-13900K і RTX 4090.

Cyberpunk 2077 вважається найбільш технологічною грою на цей момент. Екшен-РПГ пропонує високий рівень деталізації і візуально дивовижний світ. До того ж тайтл отримав низку новомодних технологій – наприклад, це перша гра на ринку з підтримкою технології Neural Radiance Caching для трасування шляху.

На Youtube-каналі Bang4buckpc Gamer з'явилося нове відео, присвячене Phantom Liberty, нещодавно випущеному доповненню для Cyberpunk 2077. Автор ролика продемонстрував, як гра виглядає та грається з максимальними налаштуванням та в роздільній здатності 4К.

Ютубер використовував зв'язку з процесора Intel Core i9-13900К та карти GeForce RTX 4090 з 24 ГБ відеопам'яті. Також в ПК встановлено 32 ГБайт оперативної пам'яті формату DDR5-7200.

Як з'ясувалося, технологія Path Tracing настільки вимоглива до ресурсів, що навіть зв'язка найтоповішого на сьогодні заліза не дозволяє насолодитися грою в нативному дозволі. Без апксейлера гра поляків гальмує. Але якщо активувати DLSS Quality, DLSS 3 Frame Generation і DLSS 3.5 Ray Reconstrucion, то частота кадрів складе комфортні 75-90 fps.

Очевидно, щоб домогтися 120-144 fps в роздільній здатності 4К потрібно чекати наступного покоління відеокарт Nvidia.

Нагадаємо, що реліз Cyberpunk 2077 три роки тому обернувся для CDPR репутаційною катастрофою. На консолях минулого покоління, PS4 і Xbox One, в силу своєї технологічності гра виявилася практично непрацюючою. Геймплей супроводжувався незліченними багами, тривалими завантаженнями текстур, глітчами, вильотами гри і загальним низькою якістю графіки.

Дійшло навіть до того, що Sony видалила Cyberpunk 2077 з PlayStation Store, а всім, хто купи гру, дозволили оформити повернення коштів. Незважаючи на хвилю хейту, CDPR не відмовилася від підтримки Cyberpunk 2077 і відполірувала проєкт до досконалості, хоч це й зайняло майже три роки.

Раніше на цьому тижні в Кіберпанк додали багато нового контенту – відбувся реліз апдейта 2.0 і великого сюжетного доповнення Phantom Liberty. Також у гру додали офіційну українську локалізацію, через яку росіяни вже встигли образитися.

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