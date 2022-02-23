За її словами, навіть одна ніч поганого сну призводить до зниження ефективності функцій імунітету.

Під час сну організм людини відновлює сили, тому лікарі і вчені кажуть, що від того, скільки людина спить, залежить, наскільки сильною вона буде на наступний день.

Лікар-імунолог, доктор медичних наук в університеті Сассекса Дженна Маччіокі зазначила, що нестача сну може послабити імунну систему, передає medikforum.

Лікар зазначила, що дослідження показало,що "одна ніч поганого сну призводить до різкого зниження кількості природних клітин-кілерів - першої лінії захисту організму від вірусів і потенційно ракових клітин".

"Люди, які сплять шість годин на добу або менше, в чотири рази частіше застуджуються при впливі вірусу в порівнянні з тими, хто спить більше семи годин на добу", - пояснила фахівець.

За словами доктора Маччіокі, є також дослідження, які показують, що нестача сну після вакцинації може знизити ефективність цієї вакцини. Крім того, сон є частиною процесу відновлення організму; ось чому відпочинок під час хвороби або в погану погоду має вирішальне значення для одужання.

Лікар також зазначила, що дані свідчать про те, що нестача сну робить людину менш здатною справлятися з болем і що "ми з більшою ймовірністю будемо страждати від головного болю, або погіршення будь-яких основних станів".

Сон може вплинути на серцево-судинну систему, збільшуючи ризик стану, відомого як метаболічний синдром, поєднання ожиріння, діабету та високого кров'яного тиску. Причина цього в тому, що кров'яний тиск падає, коли тіло спить; у поєднанні з підвищеним рівнем кортизолу стійкий високий кров'яний тиск може викликати довгострокові проблеми зі здоров'ям.

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