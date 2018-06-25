Статистика лякає: Супрун розповіла про епідемію туберкульозу в Україні

За кількістю хворих із мультирезистентним туберкульозом Україна - один зі світових лідерів.

Епідемія туберкульозу в Україні - серйозна проблема для системи охорони здоров'я країни.

Наразі Україна на другому місці в Європі за захворюваністю на туберкульоз (із розрахунку кількості хворих на 100 тисяч людей), пише на своїй сторінці у Facebook в.о. глави МОЗ Уляна Супрун.

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"Майже кожен четвертий випадок туберкульозу в Україні - це мультирезистентний туберкульоз. Тобто такий, що не піддається лікуванню дуже ефективними протитуберкульозними препаратами. За кількістю хворих із такою формою туберкульозу ми є одним зі світових лідерів", - йдеться у її повідомленні.

За словами Супрун, в Україні за останні 5 років розроблені та протестовані різні моделі надання амбулаторної допомоги хворим на туберкульоз.

Раніше у МОЗ повідомили, що флюорографія як метод діагностики туберкульозу в Україні не скасовується.