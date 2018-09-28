МОЗ підписало меморандум з поліцією для захисту працівників "швидкої"

За словами в.о. міністра охорони здоров"я Уляни Супрун лише за 2017 рік було зафіксовано 152 випадки нападу на медичних працівників.

Для підсилення захисту працівників швидкої допомоги Міністерство охорони здоров'я України підписало Меморандум про співпрацю з Національною поліцією України.

Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

"Бригади екстренки щодня працюють у дуже напружених умовах. І не лише через те, що швидка постійно бореться за життя пацієнта. Нерідко медики й самі стають пацієнтами, адже зазнають нападів з боку людей, яким хочуть допомогти. Медпрацівники поки що майже беззахисні перед агресивною поведінкою, з якою стикаються під час виконання службових обов’язків. А поліція подекуди не надто охоче виїжджає на такі виклики. До того ж, такі напади часто не фіксуються в статистиці, а конфлікти і погрози не беруться на облік. Упродовж 2013 –2017 років в Україні було зареєстровано 543 злочини, вчинені проти життя і здоров’я медичних працівників під час виконання ними службових обов’язків, троє із яких померли. За 2017 рік лише зафіксованих випадків нападу на медичних працівників було 152. Проте, як свідчить практика, у випадку заподіяння легких тілесних ушкоджень медичний працівник не звертається до правоохоронних органів, пояснюючи це відсутністю часу, коштів на отримання належної правової допомоги для захисту своїх прав тощо", - написала вона.

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За словами Супрун, Меморандум з Нацполіцією підписано, щоби почати спільно налагоджувати якісну співпрацю та знайти дієві способи, аби захистити медичних працівників.

"Для поліції має бути пріоритетом захист своїх колег з бригад швидкої допомоги", - наголосила вона.

За словами Супрун, у межах цього Меморандуму будуть опрацьовані питання щодо можливості: супроводу медичного працівника, за його зверненням представниками Національної поліції України; внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності; розгляд питання щодо встановлення кримінальної відповідальності фізичних осіб за протиправні дії, а саме: погрози, нанесення тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, посягання на життя, захоплення в заручники медичних працівників під час надання медичної допомоги.

В.о. міністра також повідомила, що у понеділок відбудеться перша робоча зустріч фахівців обох відомств, на якій розпочнеться обговорення щодо втілення першочергових заходів.