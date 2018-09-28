МОЗ підписало меморандум з поліцією для захисту працівників "швидкої"
Для підсилення захисту працівників швидкої допомоги Міністерство охорони здоров'я України підписало Меморандум про співпрацю з Національною поліцією України.
Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.
"Бригади екстренки щодня працюють у дуже напружених умовах. І не лише через те, що швидка постійно бореться за життя пацієнта. Нерідко медики й самі стають пацієнтами, адже зазнають нападів з боку людей, яким хочуть допомогти. Медпрацівники поки що майже беззахисні перед агресивною поведінкою, з якою стикаються під час виконання службових обов’язків. А поліція подекуди не надто охоче виїжджає на такі виклики. До того ж, такі напади часто не фіксуються в статистиці, а конфлікти і погрози не беруться на облік. Упродовж 2013 –2017 років в Україні було зареєстровано 543 злочини, вчинені проти життя і здоров’я медичних працівників під час виконання ними службових обов’язків, троє із яких померли. За 2017 рік лише зафіксованих випадків нападу на медичних працівників було 152. Проте, як свідчить практика, у випадку заподіяння легких тілесних ушкоджень медичний працівник не звертається до правоохоронних органів, пояснюючи це відсутністю часу, коштів на отримання належної правової допомоги для захисту своїх прав тощо", - написала вона.
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За словами Супрун, Меморандум з Нацполіцією підписано, щоби почати спільно налагоджувати якісну співпрацю та знайти дієві способи, аби захистити медичних працівників.
"Для поліції має бути пріоритетом захист своїх колег з бригад швидкої допомоги", - наголосила вона.
За словами Супрун, у межах цього Меморандуму будуть опрацьовані питання щодо можливості: супроводу медичного працівника, за його зверненням представниками Національної поліції України; внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності; розгляд питання щодо встановлення кримінальної відповідальності фізичних осіб за протиправні дії, а саме: погрози, нанесення тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, посягання на життя, захоплення в заручники медичних працівників під час надання медичної допомоги.
В.о. міністра також повідомила, що у понеділок відбудеться перша робоча зустріч фахівців обох відомств, на якій розпочнеться обговорення щодо втілення першочергових заходів.