Кабмін затвердив Воєнно-медичну доктрину

Рішення ухвалено без обговорення.

Кабінет міністрів затвердив Воєнно-медичну доктрину України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна постанова була ухвалена сьогодні під час засідання уряду.

При цьому рішення ухвалено без обговорення.

У прес-службі Міністерства оборони уточнили, що ухвалений документ визначає мету, принципи, організаційні основи системи військової охорони здоров’я, повноваження та відповідальність за її реалізацію, фінансове і ресурсне забезпечення, наукове супроводження військової охорони здоров’я, вирішення проблем військової медицини, а головне - відповідальність держави та органів виконавчої влади за розвиток системи військової охорони здоров’я і забезпечення її спроможностей у воєнний час.

Передбачено, що рішення уряду дозволить об’єднати зусилля військової та цивільної охорони здоров’я на засадах єдиного медичного простору з метою поліпшення стану медичного забезпечення захисників, які сьогодні відстоюють суверенітет і територіальну цілісність держави.

Доктрина визначає, що для потреб медичних служб і цивільної охорони здоров’я державою забезпечується виробництво та постачання необхідного переліку та кількості вітчизняного медичного обладнання, майна і техніки, лікарських та профілактичних засобів, створення і утримання стратегічного запасу відповідно до затвердженої номенклатури.

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"З прийняттям Воєнно-медичної доктрини будуть запроваджені єдині підходи до організації надання медичної допомоги військовослужбовцям, їх лікування та реабілітації. Доктрина стане основою для впорядкування відомчих керівних документів щодо медичного забезпечення, сприятиме поліпшенню матеріально-технічного оснащення військово-медичних служб, створить передумови для подальшого розвитку системи військової охорони здоров’я та формування єдиного медичного простору", - заявили в Міноборони.

Крім того, буде забезпечено впровадження міжнародних стандартів, принципів та політики медичного забезпечення військ НАТО шляхом врахування їхніх вимог у національному законодавстві з питань охорони здоров’я військовослужбовців.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня 2015 року Кабмін погодив Воєнно-медичну доктрину і передав її на розгляд президенту України Петру Порошенку.

За словами Голови Військово-цивільного координаційного штабу медичної допомоги, заступника міністра оборони Юрія Гусєва, доктрина розглядалась Офісом зв’язку НАТО, були висловлені певні зауваження і пропозиції, які враховані.