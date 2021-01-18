Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) заявила про готовність до перевезення вакцини від COVID-19, зокрема компанія підготувала літаки для таких рейсів.
Про це повідомила прес-служба компанії.
«Авіакомпанія МАУ завжди займає активну позицію і висловлює свою готовність з транспортування вакцини як в Україні, так і по всьому світу», - сказано в повідомленні.
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Також прес-служба повідомила, що для таких рейсів компанія вже підготувала літаки типу Boeing 737 і Boeing 767.
«З урахуванням особливостей дотримання необхідних температурних режимів, транспортування вакцини авіаційним транспортом є найбільш швидким і надійним способом доставки. З метою забезпечення доставки вакцин, авіакомпанія МАУ підготувала літаки типу Boeing 737 і Boeing 767 для перевезення вакцини як вантажу», - сказано в повідомленні.
Відзначається, що з початку дії карантину МАУ перевезла 870 тонн вантажів медичного призначення.
Коли вакцина від коронавірусу буде в Україні
- У лютому-березні Україна очікує поставки вакцини від COVID-19.
- Перша партія вакцини у рамках глобальної ініціативи COVAX становитиме 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн осіб (необхідно 2 дози на людину). В першу чергу будуть вакцинувати медиків, людей похилого віку і тяжкохворих.
- 24 грудня 2020 року міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що МОЗ відпрацьовує план із збільшення квоти вакцини в рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.
- 30 грудня Україна підписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 13 січня Степанов заявив, що МОЗ найближчими днями планує підписати контракти з новими компаніями-виробниками вакцин від коронавірусу.
Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» заснована в 1992 році. Здійснює рейси в столиці і ключові міста Європи, Азії, Африки, СНД і США, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль».
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