Для таких рейсів компанія вже підготувала літаки типу Boeing 737 і Boeing 767.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) заявила про готовність до перевезення вакцини від COVID-19, зокрема компанія підготувала літаки для таких рейсів.

Про це повідомила прес-служба компанії.

«Авіакомпанія МАУ завжди займає активну позицію і висловлює свою готовність з транспортування вакцини як в Україні, так і по всьому світу», - сказано в повідомленні.

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Також прес-служба повідомила, що для таких рейсів компанія вже підготувала літаки типу Boeing 737 і Boeing 767.

«З урахуванням особливостей дотримання необхідних температурних режимів, транспортування вакцини авіаційним транспортом є найбільш швидким і надійним способом доставки. З метою забезпечення доставки вакцин, авіакомпанія МАУ підготувала літаки типу Boeing 737 і Boeing 767 для перевезення вакцини як вантажу», - сказано в повідомленні.

Відзначається, що з початку дії карантину МАУ перевезла 870 тонн вантажів медичного призначення.

Коли вакцина від коронавірусу буде в Україні

У лютому-березні Україна очікує поставки вакцини від COVID-19.

Перша партія вакцини у рамках глобальної ініціативи COVAX становитиме 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн осіб (необхідно 2 дози на людину). В першу чергу будуть вакцинувати медиків, людей похилого віку і тяжкохворих.

24 грудня 2020 року міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що МОЗ відпрацьовує план із збільшення квоти вакцини в рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

13 січня Степанов заявив, що МОЗ найближчими днями планує підписати контракти з новими компаніями-виробниками вакцин від коронавірусу.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» заснована в 1992 році. Здійснює рейси в столиці і ключові міста Європи, Азії, Африки, СНД і США, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль».

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Автор: Павло Степанець