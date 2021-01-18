МАУ готова допомогти з транспортуванням вакцини / фото УНІАН (Володимир Гонтар)

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) заявила про готовність до перевезення вакцини від COVID-19, зокрема компанія підготувала літаки для таких рейсів.

Про це повідомила прес-служба компанії.

«Авіакомпанія МАУ завжди займає активну позицію і висловлює свою готовність з транспортування вакцини як в Україні, так і по всьому світу», - сказано в повідомленні.

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Також прес-служба повідомила, що для таких рейсів компанія вже підготувала літаки типу Boeing 737 і Boeing 767.

«З урахуванням особливостей дотримання необхідних температурних режимів, транспортування вакцини авіаційним транспортом є найбільш швидким і надійним способом доставки. З метою забезпечення доставки вакцин, авіакомпанія МАУ підготувала літаки типу Boeing 737 і Boeing 767 для перевезення вакцини як вантажу», - сказано в повідомленні.

Відзначається, що з початку дії карантину МАУ перевезла 870 тонн вантажів медичного призначення.

Коли вакцина від коронавірусу буде в Україні

  • У лютому-березні Україна очікує поставки вакцини від COVID-19.
  • Перша партія вакцини у рамках глобальної ініціативи COVAX становитиме 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн осіб (необхідно 2 дози на людину). В першу чергу будуть вакцинувати медиків, людей похилого віку і тяжкохворих.
  • 24 грудня 2020 року міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що МОЗ відпрацьовує план із збільшення квоти вакцини в рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.
  • 30 грудня Україна підписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
  • 13 січня Степанов заявив, що МОЗ найближчими днями планує підписати контракти з новими компаніями-виробниками вакцин від коронавірусу.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» заснована в 1992 році. Здійснює рейси в столиці і ключові міста Європи, Азії, Африки, СНД і США, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль».

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Автор: Павло Степанець