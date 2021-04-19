Епідеміолог Наталія Виноград наполягає на застосуванні в Україні ІТ-технологій для відстеження контактів з інфікованими особами.

Завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медуніверситету ім. Данила Галицького, головний спеціаліст МОЗ з питань епідеміології Наталія Виноград наголосила, що для подолання пандемії COVID-19 в Україні та світі необхідно ефективно вести епідеміологічний нагляд та проводити масову вакцинацію населення.

Читайте такожЕксперт ВООЗ прогнозує, що коронавірус з часом стане сезонним захворюваннямЯк передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила на прес-конференції, що проходила в онлайн-режимі в Києві.

«Ми мусимо визнати, що історія людства нам подарувала дуже цінний досвід - боротися з такими некерованими та дуже серйозними захованнями можна з використанням протиепідемічних, обсерваційних та карантинних заходів. Нічого іншого не було. Пізніше з’явилася вакцинація. На сьогодні ми володіємо двома дуже серйозними стратегіями, які використовує кожна держава у боротьбі з COVID-19. Перше - це організація епідеміологічного нагляду. Друга технологія, ми про це зараз найбільше говоримо, - це вакцинація», - сказала вона.

За словами епідеміолога, базовою стратегією у протидії пандемії є саме епідемічний нагляд.

«На сьогодні розроблено дуже багато нового, що дозволяє оптимізувати всі заходи реагування і керування епідемічним процесом», - додала вона.

Виноград наголосила, що важливою складовою епіднагляду є надання населенню достовірної інформації та контроль за виконанням рекомендованого обсягу заходів.

Також вона зауважила, що у багатьох державах для епіднагляду застосовують ІТ-технології, зокрема для відстеження контактів з інфікованими особами.

«Це дає можливість раннього виявлення випадків та адекватних заходів. Відпрацювання кожного випадку, кожного осередку. Ця складова є важливою і для прогнозування, і для реагування, і для розуміння ситуації. І її дуже необхідно впроваджувати більш широко в Україні. Це буде сприяти швидшому зниженню інтенсивності епідппроцесу», - підкреслила вона.

За словами Виноград, другою стратегією у боротьбі з пандемією коронавірусної хвороби є вакцинація.

«У нас є пріоритетні групи громадян, яким проводять щеплення. Це є в усьому світі. Загалом розроблено три технології, які дуже добре себе зарекомендували на етапі ліквідації віспи на планеті. Перша – це технологія щодо груп ризику зараження. Друга – вакцинація найбільш соціальних груп населення з охопленням до 60%, мова йде про людей працездатного віку», - сказала Виноград.

За її словами, якщо Україна отримає всі законтрактовані партії вакцин, то вакцинація цієї категорії осіб проводитиметься наприкінці поточного року.

Третій спосіб подолання пандемії - масова вакцинація, яку на сьогодні розпочали тільки три країни, додала Виноград.

За її словами, жодна країна не скасувала протиепідемічні рекомендації для населення.

«Кожна особа відповідає за своє здоров'я і повинна захищати себе шляхом дотримання рекомендованих заходів: маски, дистанція», - зауважила Виноград.

Коронавірус в Україні

Україні 18 квітня виявили 6 тис. 506 нових випадків коронавірусної хвороби, від ускладнень померли 214 осіб.

За весь час пандемії в країні на COVID-19 захворіли понад 1 млн 953 тис. осіб, померли – 40 тис.

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Автор: Костянтин Гончаров