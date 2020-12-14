За словами Радуцького, у Бюджетному кодексі буде збережено вимогу щодо фінансування програми медичних гарантій у розмірі не менше ніж 5% ВВП.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу") заявив, що держава повністю профінансує видатки на безоплатну для населення вакцинацію від COVID-19 та стаціонарне лікування хворих на коронавірусну інфекцію у 2021 році.

Читайте такожГоворитиме про COVID-19: в Україну прибув глава Європейського бюро ВООЗПро це він написав у Facebook. «Міністерство фінансів виконає три вимоги Комітету здоров’я нації щодо фінансування галузі охорони здоров’я у наступному році. По-перше, держава повністю профінансує безоплатну вакцинацію населення від COVID-19. По-друге, НСЗУ отримує всі необхідні кошти для розрахунків з медичними закладами, що займаються лікуванням хворих на коронавірус. Крім того, у Бюджетному кодексі буде збережено вимогу щодо фінансування програми медичних гарантій у розмірі не менше ніж 5% ВВП», - заявив Радуцький.

Він нагадав, що у вівторок у ВР розпочнеться розгляд проекту державного бюджету-2021, поданого урядом до другого читання.

«Ще з початку бюджетного процесу Комітет з питань здоров’я нації чітко наголошував на тому, що законодавча норма про 5% від ВВП на медицину має бути збережена. Ми також направили уряду наші пропозиції, які передбачали збільшення видатків на програму медичних гарантій на 102 млрд грн, а також додатково фінансування ліків для пацієнтів з онко та орфанними захворюваннями на 7,7 млрд грн», - зауважив Радуцький.

Депутат вказав, що до пропозицій комітету дослухались лише частково. «Економічні умови сьогодні справді вкрай складні. Поки що важко прогнозувати, наскільки швидким буде відновлення економіки наступного року. Але три принципові позиції ми відстояли. Мінфін виділить необхідні кошти на закупівлю вакцин та проведення вакцинації, не повинно виникнути проблем і з фінансуванням гарантованих «ковідних» пакетів», - підкреслив він.

Радуцький наголосив, що норма про 5% ВВП щодо фінансування програми медичних гарантій залишається у Бюджетному кодексі, хоча були спроби її позбутися. «Це наш орієнтир - мета, до якої держава має рухатись. Збереження норми дає нам можливість вимагати, щоб будь-які додаткові надходження до державної скарбниці спрямовувалися на фінансування сфери охорони здоров’я»,- резюмував він.

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Автор: Костянтин Гончаров