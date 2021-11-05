На думку медика, раннє лікування коронавірусу є обов'язковим.

В Україні під час першої хвилі COVID-19 до важких пневмоній і дихальної недостатності люди доходили за 7-10 діб. Зараз цей час значно скоротився.

Про це заявила головний лікар Миколаївської обласної лікарні Світлана Федорова, пишуть "Миколаївські новини".

"Ми всі знаємо, що зараз коронавірус мутував. Я вважаю що Дельта-штам, який мутував кілька разів, - дуже швидко розвивається. Тому якщо раніше в першій хвилі до важких пневмоній і до дихальної недостатності люди доходили за 7-10 діб, то зараз це можуть бути лічені години", - заявила лікар.

Саме тому, на її думку, раннє лікування коронавірусу є обов'язковим.

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"Потрібно починати лікування якомога раніше. При цій хвилі не такий кашель, не така висока температура і тому людина сидить вдома і не лікується, а на 3 і 4 добу починається задишка, падає сатурація і людина тільки тоді починає лікування і може дійти до реанімаційного стану", - вважає Федорова.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що в порівнянні з весняною хвилею споживання кисню одним хворим COVID-19 зросло в 5-6 разів. Через це в певних лікарнях і регіонах підвищений попит на кисень.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко