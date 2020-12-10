РНК (рибонуклеїнова кислота), на основі якої створена вакцина від коронавірусу, не може вплинути на гени людини.
Про це імунологиня Алла Волоха розповіла в ефірі каналу "Україна 24", коментуючи відповідний міф. Вона зазначила, що РНК не впливає на гени, і жодним чином не змінює ДНК.
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"Я хочу сказати, що РНК не впливає на гени, і ніяким чином вона не змінює ДНК. Після того, як проведена вакцинація і вона виявила свою дію, тобто активність проявилася, синтезувався білок, і з нього виробилися антитіла, вона виводиться з організму й ні на що негативно не впливає", - сказала Волоха.
Також лікарка відповіла на запитання, чи рекомендується вакцинація другою дозою при появі алергічної реакції на першу (всього потрібно два щеплення).
"Якщо це просто висипання на шкірі, не важка алергічна реакція, то можна робити щеплення, якщо важка алергічна реакція, а це трапляється дуже рідко, то друга доза може бути вже не показана. Важка реакція може бути у вигляді важкого анафілактичного шоку або анафілактоїдна реакція , як спостерігалось у пацієнтів у Великій Британії. Але у тих людей були раніше тяжкі алергічні реакції в житті", - сказала Волоха.
Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?
- Розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією домоглися в третій фазі випробувань вакцини найкращого показника ефективності, показавши 90-відсотковий результат.
- У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли на коронавірусну інфекцію 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.
- Згідно з наявними прогнозами, компанії виготовлять 50 мільйонів доз вакцини у 2020 році і понад одного мільярда - в 2021-му.
- Президент України Володимир Зеленський попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель врахувати інтереси України при плануванні поставок майбутньої вакцини від COVID-19.
- В середині листопада 2020 року головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що, згідно з попередніми даними, вакцина від американською біотехнологічної компанії The Moderna є ефективною проти COVID-19 на 94,5%. Він зазначив, що вакцинація може розпочатися у другій половині грудня.
- 18 листопада в МОЗ заявили, що близько 4 мільйонів українців отримають безкоштовне щеплення від COVID-19 у першій половині 2021 року. Пізнішу у відомстві уточнили, що для повноцінного захисту від коронавірусу потрібно буде отримати дві дози вакцини, ціна однієї складе 7 доларів.
- В.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я Ігор Кузін повідомив, що Україна може отримати першу партію вакцини від COVID-19 в середині або наприкінці січня 2021 року.
- У Великій Британії вже почали вакцинацію від коронавірусу.
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