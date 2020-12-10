Вона зазначила, що РНК не впливає на гени, і жодним чином не змінює ДНК.

РНК (рибонуклеїнова кислота), на основі якої створена вакцина від коронавірусу, не може вплинути на гени людини.

Про це імунологиня Алла Волоха розповіла в ефірі каналу "Україна 24", коментуючи відповідний міф. Вона зазначила, що РНК не впливає на гени, і жодним чином не змінює ДНК.

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"Я хочу сказати, що РНК не впливає на гени, і ніяким чином вона не змінює ДНК. Після того, як проведена вакцинація і вона виявила свою дію, тобто активність проявилася, синтезувався білок, і з нього виробилися антитіла, вона виводиться з організму й ні на що негативно не впливає", - сказала Волоха.

Також лікарка відповіла на запитання, чи рекомендується вакцинація другою дозою при появі алергічної реакції на першу (всього потрібно два щеплення).

"Якщо це просто висипання на шкірі, не важка алергічна реакція, то можна робити щеплення, якщо важка алергічна реакція, а це трапляється дуже рідко, то друга доза може бути вже не показана. Важка реакція може бути у вигляді важкого анафілактичного шоку або анафілактоїдна реакція , як спостерігалось у пацієнтів у Великій Британії. Але у тих людей були раніше тяжкі алергічні реакції в житті", - сказала Волоха.

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Автор: Андрій Василюк