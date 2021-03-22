До сьогодні вакцинацію здійснювали мобільні бригади медиків.

В Україні відкриваються 565 стаціонарних пунктів щеплень проти COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«З 22 березня в Україні розпочинається чергова ланка другого етапу вакцинації. До організації щеплень, окрім мобільних бригад, додаються ще стаціонарні пункти щеплень в кількості 565 одиниць», - сказав він.

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За словами міністра, згідно з «дорожньою картою» вакцинації, кампанія з вакцинації відбувається у 5 етапів.

«На першому етапі відбувалося щеплення людей з критичним ризиком інфікування та розвитку коронавірусної хвороби та тих, які виконують критичні функції по боротьбі з пандемією. Передусім, це медики лікарень, які надають допомогу хворим на COVID-19, медики з інфекційних відділень, також військові, які виконують завдання в зоні ООС», - сказав Степанов.

За його словами, на другому етапі розпочалася вакцинація людей з надзвичайно високим ризиком інфікування і розвитку коронавірусної хвороби.

"Це, в тому числі, решта медичних працівників, які працюють не лише у відділеннях, надаючи допомогу хворим на COVID-19. З цього тижня ми переходимо до наступного кроку у рамках другого етапу вакцинації — це імунізація сімейних лікарів... Загалом упродовж другого етапу вакцинації ми плануємо охопити максимальну кількість працівників первинної медичної допомоги, працівників сфери громадського здоров'я та людей, які задіяні в роботі соціальної сфери", - пояснив міністр.

Він уточнив, що всього в рамках другого етапу вакцинації МОЗ планує розгорнути понад 2,5 тис. пунктів щеплень, їх будуть розгортати після того, як будуть надходити нові партії вакцин.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

Усього з початку кампанії з вакцинації в Україні щеплено 111 тис. 25 осіб, з них отримали 1 дозу – 111 тис. 24 людини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 1 особа.

До листа очікування на вакцинацію записались 309 тис. 826 осіб.

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Автор: Леся Лещенко