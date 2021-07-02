В Україні також будуть запроваджені більш швидкі методи, які дозволяють на рівні областей виявляти “Дельту”.

Заступник міністра охорони здоров'я-головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в Україні є чотири лабораторії, які можуть виявляти штам “Дельта”.

Про це він повідомив в ефірі програми»Сніданок з 1+1".

“Це (секвенування — УНІАН) доволі складне дослідження, воно дороговартісне і проводиться достатньо довго. Зараз в Україні працює принаймні чотири лабораторії, які зможуть виявляти такий штам і розшифровувати саме геном вірусу”, - заявив він.

Водночас, за словами Кузіна, ВООЗ впроваджує простіші та швидші методи визначення саме “Дельта”-штаму, і в Україні подібні методи використовували щодо виявлення “Альфа”, “Бета” та “Гама” штамів — тих мутацій, які були виявлені раніше.

Читайте такожШтам коронавірусу "Дельта" більше вражає підлітків - МОЗ (відео)“Швидше за все, ми будемо повноцінно використовувати потенціал цих чотирьох установ — це Національна академія наук, Центр громадського здоров’я та деякі приватні установи. Ми також будемо запроваджувати більш швидкі методи, які дозволяють на рівні областей виявляти “Дельту”, - додав головний санлікар.

Поява штаму коронавірусу "Дельта" в Україні

Один з найнебезпечніших з відомих нині штамів коронавірусу "Дельта" вже зафіксували в Україні.

Перший відомий зразок цього варіанту коронавірусу SARS-CoV-2 - лінія B.1.617.2 - вперше виявили в Індії восени 2020 року.

У НАН України очікують, що до кінця літа штам "Дельта" домінуватиме на всій території Європи, а в Україні через низький рівень вакцинації населення і велику міграцію з РФ може поширитися швидшими темпами та призвести до тяжчих наслідків, ніж у західних країнах.

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Автор: Костянтин Гончаров