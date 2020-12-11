Зараз за його словами, у світі близько 60 вакцин-кандидатів на різних стадіях розробки і випробувань.

Про виробництво в Україні російської вакцини проти COVID-19 мова не йде, оскільки вона ніде не сертифікована і не зареєстрована.

Про це в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1" сказав голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

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"Сьогодні не існує російської вакцини проти коронавірусу. "Супутник V" - це кандидат, і таких кандидатів у світі дуже багато. Для мене, і для України, і для будь-якої країни вакциною може називатися тільки те, що має авторизацію ВООЗ - вакцина, яка пройшла сертифікацію і реєстрацію в країнах, де дуже сувора реєстраційна політика. Це країни ЄС, США, Японія, Швейцарська Конфедерація... Я не чув, що в якійсь із цих країн була зареєстрована або авторизована російська вакцина. Швидше за все, це кандидат, але це не вакцина, тому сьогодні виробляти те, чого не існує - неможливо", - зазначив Радуцький, коментуючи питання виробництва російської вакцини "Супутник V" харківським підприємством "Біолік".

Зараз за його словами, у світі близько 60 вакцин-кандидатів на різних стадіях розробки і випробувань.

Водночас голова Комітету ВР додав: "Дійсно, сьогодні політично можна красиво заявляти, що нам дають, а ми відмовляємося. Ми не можемо відмовитися від того чого не існує, навіть якщо "Біолік", а я впевнений, що вони нічого протизаконного робити не будуть... навіть якщо вони захочуть це зробити, то не зможуть. Тому що український митний кордон не перетне субстанція, яка не є зареєстрованою".

Зазначимо, 8 грудня деякі українські ЗМІ поширили заяву російського фонду прямих інвестицій, в якій говорилося, нібито "випуск готової форми вакцини на території України вже налагодило АТ "Біолік". Джерело агентства в правоохоронних органах спростувало цю інформацію, зазначивши, що це чергова провокація з боку країни-агресора.

Вакцина проти коронавірусу: що відомо

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Автор: УНІАН