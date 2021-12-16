Лікарські препарати можуть завдати людині серйозної шкоди і навіть стати причиною смерті.

Популярний український доктор Євген Комаровський розповів про небезпеку серцевих крапель і капсул. Такі препарати, які характерні інтенсивним запахом, "вбивають" наших бабусь і не є панацеєю від усіх бід.

У своєму відео на YouTube-каналі Комаровський визнав, що дійсно погано ставиться до крапель, які літні люди вживають від болю в серці.

Доктор не захотів називати назви таких препаратів, щоб не робити їм рекламу або антирекламу. Однак він зазначив, що про такі "крапельки" знають всі українці, адже у них є одна характерна особливість - різкий запах.

"Є величезна кількість крапельок, які радять, вони так пахнуть інтенсивно. Як рибалка, можу сказати, ці крапельки додають навіть в тісто, рибу на них ловлять. Не тільки бабусі їх люблять, карасі теж", - пожартував Комаровський.

Він зазначив, що наші бабусі дуже часто, коли у них паморочиться голова або болить серце, або ж коли їм просто погано і вони відчувають стрес, п'ють такі краплі. Однак літні люди не здогадуються, що до складу таких препаратів можуть входити сильні заспокійливі компоненти.

Читайте такожПерша операція: львівські лікарі врятували дитину з діркою в серціКоли у людини болить серце, вказав Комаровський, йому потрібно поставити діагноз і визначити, який у нього артеріальний тиск, чи не порушено живлення серцевого м'яза, чи немає розладів ритму серця. Тобто пацієнта потрібно нормально обстежити, а лише після всього цього він може отримати рекомендації. Лікар, враховуючи всю інформацію про здоров'я людини, може дати поради щодо способу життя, поліпшення харчування, фізичних навантажень, щодо зниження кількості солі в раціоні. Також пацієнту можуть рекомендувати знизити масу тіла.

Однак якщо людина не йде до лікаря, а просто п'є серцеві краплі, вона не отримує належного лікування, що веде до серйозних наслідків.

"Все це не для наших бабусь, наша бабуся з хворим серцем капає собі крапельки й у неї тільки одне питання: вона собі сьогодні 25 крапель накапає або 40. Після чого вона сідає або лягає, і чекає інфаркту або інсульту. Тому я і вважаю, що всі ці серцеві крапельки, які не використовуються ні в одній країні з цивілізованою охороною здоров'я, які не входять ні в один цивілізований протокол лікування, просто вбивають наших бабусь", - заявив доктор.

Він вважає, що вживання подібних "крапельок" веде до катастрофи. Адже замість походу до лікаря людина з хворим серцем "займається дурницями" і не отримує точного діагнозу з нормальною схемою лікування.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Комаровський пояснив, чи потрібно щепитися від COVID-19 українцям з алергіями на медикаменти.

Також вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко