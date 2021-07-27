Так, у столиці за добу зафіксували 188 нових інфікованих коронавірусом.

В Україні за добу зафіксували 681 випадок коронавірусного захворювання, зокрема захворіли 37 дітей та 5 медпрацівників. Також 515 пацієнтів одужали, а 27 - померли від ускладнень. До лікарень потрапили 266 людей.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Добовий приріст хворих на коронавірус в Україні за добу значно більше, ніж вчора, коли виявили 286 хворих.

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Найбільше нових випадків виявили у Києві (188), Одеській (68), Донецькій (57), Харківській (42) та Луганській (41) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в нас зафіксували 2 249 344 випадки інфікування. З них 52 876 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 184 880 - одужали.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 44 739 тестів на коронавірус: методом ПЛР - 22 330, методом ІФА - 8 918. Також зробили 13 491 експрес-тест на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели 11,3 мільйона ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

126 096 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 26 липня 2021 року. Одну дозу отримали 78 052 людини, повністю імунізовані - 48 044 людини.

Протягом доби працювали 710 мобільних бригад, 2 540 пунктів щеплення та 347 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 177 763 людини, з них отримали одну дозу – 3 177 761 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 760 835 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 938 596 щеплень.

Нагадаємо, у МОЗ не виключають запровадження привілеїв для COVID-вакцинованих під час локдауну.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автори: Вікторія Гордієнко, Світлана Закелова