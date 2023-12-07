Вчені описали це відкриття як" величезний крок вперед " у тому, як контролювати та лікувати це захворювання.

Вчені виявили, що барицитиніб - препарат, який використовується для лікування ревматоїдного артриту - може зберегти вироблення власного інсуліну в організмі.

Як пише Sky News, перше в світі клінічне дослідження показало, що поширений препарат для лікування ревматоїдного артриту, може пригнічувати прогресування діабету 1 типу у недавно діагностованих пацієнтів.

Вчені з Інституту медичних досліджень Сент-Вінсента в Мельбурні виявили, що барицитиніб може зберігати вироблення власного інсуліну в організмі.

Відео дня

Вони описали це відкриття як "величезний крок вперед" у тому, як контролювати та лікувати цю хворобу, і заявили, що їхня робота "обіцяє фундаментальне поліпшення здатності контролювати діабет 1 типу".

Діабет 1 типу - це хронічний стан, при якому рівень цукру в крові людини стає занадто високим, оскільки її організм не може виробляти інсулін. Імунна система організму помилково атакує і вбиває клітини підшлункової залози, які виробляють гормон, а це означає, що їх виживання залежить від регулярних ін'єкцій інсуліну.

Професор Томас Кей, який очолював дослідження, сказав: "Ми хотіли побачити, чи зможемо захистити від подальшого знищення цих клітин імунною системою".

Дослідники зробили висновок, що препарат діє шляхом придушення імунної відповіді, спрямованої проти клітин, що продукують інсулін, у людей з діабетом 1 типу.

Професор Кей зазначив, що людям з діабетом 1 типу, які брали участь у дослідженні, яким давали зазначений препарат, було потрібно значно менше інсуліну для лікування.

За оцінками вчених, до 2040 року число людей з діабетом 1 типу зросте до 17,4 млн.

Що таке цукровий діабет

Цукровий діабет - дуже небезпечна і підступна хвороба, яка щорічно забирає життя 1,5 млн осіб. Виділяють два типи хвороби, які мають свої специфічні ознаки, але їм притаманні і загальні симптоми. Ці симптоми можуть проявлятися задовго до того, як хворому поставлять діагноз.

Лікарі назвали головні ранні ознаки діабету. Якщо ви виявили кілька ознак у себе - варто здати аналіз крові на рівень глюкози.

Вас також можуть зацікавити новини: