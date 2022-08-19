Разом з тим, попри інтенсивні обстріли з боку російських військ, місто залишається під контролем української армії.

З Авдіївки Донецької області напередодні важкої зими та постійних обстрілів до безпечнішого регіону евакуюють лікарню.

Про це повідомив голова військової адміністрації міста Віталій Барабаш.

"З 1 вересня Авдіївську лікарню буде повністю евакуйовано. У місті не залишиться жодного лікаря та фахівця", - заявив Барабаш.

Він зазначив, що попри інтенсивні обстріли з боку російських військ місто залишається під контролем української армії.

Разом з тим Барабаш закликав мешканців евакуюватися - в Умань, де переселенців розмістять.

"Треба їхати, зима не за горами, скоро в місті неможливо буде перебувати", — сказав він.

Як розказала речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко в ефірі телемарафону, в Авдіївці важка ситуація, обстріли з усіх видів озброєння не припиняються. Окупанти буквально перетворили місто на руїни.

"Дії окупантів спрямовані на абсолютне знищення інфраструктури", — наголосила вона.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що на Донбасі продовжуються жорстокі бої. Зокрема, найгарячіші точки фронту на цьому напрямку - без змін - Авдіївка, Мар'їнка, Піски, Бахмут, увесь відповідний напрямок.

Як зазначали у звіті ISW, окупанти намагаються відвернути українські сили від контратак на півдні, атакуючи райони Бахмута і Сіверська в Донецькій області.

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