Стало відомо, чим РФ знищила багатоповерхівку в Києві, - Зеленський

Крилата ракета, якою російські загарбники влучили у житловий будинок у Дарницькому районі Києва, була виготовлена нещодавно – у другому кварталі 2026 року.

Обвал багатоповерхівки у Києві, де загинули більше десятка людей, стався внаслідок влучання ракети Х-101, виготовленої протягом останніх тижнів. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні до українців.

"Детально з’ясовуємо, яку саме зброю – які саме ракети та дрони – росіяни застосовували цього разу. У Києві по будинку, за попередніми даними, було влучання ракети Х-101. Виробництво – другий квартал цього року", - наголосив Зеленський.

Як відзначив президент, це означає, що компоненти для виробництва ракет, необхідні ресурси та устаткування Росія в обхід глобальних санкцій усе ще завозить.

"Це має бути реальною ціллю всіх наших партнерів – зупинити російські схеми обходу санкцій. Ми готуємо кроки, які можуть активізувати нашу спільну протидію – санкції мають бути більш болісні для Росії", - заявив Зеленський.

Завдання для посилення ППО

За словами Зеленського, сьогодні на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача разом із військовими, міністрами оборони і енергетики, МВС України, представниками спецслужб було розібрано реагування на цю дводенну атаку.

"Перше: рівень нашої ППО та, відповідно, рівень збиття доволі високий. Щодо дронів – 93%. Звісно, треба вище, і ми обговорювали сьогодні, які заходи в регіонах можуть цьому сприяти. Я визначив цілком конкретні завдання і по радарах, і по іншому обладнанню. Важливо, щоб будівництво системи нашої протидії "шахедам" та іншим дронам ішло без пауз", - повідомив Зеленський.

Він додав, що стосовно ракет завдання складніше, особливо в тому, що стосується антибалістики.

"Захист від балістичних ракет – це щоденний пріоритет, і українські дипломати повинні демонструвати щоденний результат, щоденний результат у відповідній комунікації з нашими партнерами", - додав президент.

Як зазначив глава держави, програма PURL потребує нових кроків зараз, на межі весни – літа.

Масований обстріл України 13-14 травня

Як повідомляв УНІАН, станом на зараз відомо, що у Києві внаслідок російської масованої атаки загинуло 12 людей. Серед них – дві дитини. Нині досі тривають пошукові роботи на завалах зруйнованого під’їзду багатоповерхівки у Дарницькому районі Києва.

Загалом 13 та 14 травня російські загарбники запустили 1567 дронів і 56 ракет різних типів. Водночас, відсоток збиття дронів становив 94%, ракет – 73%.

Зеленський доручив Силам оборони і спеціальним службам підготувати варіанти можливого реагування України на наймасовішу російську повітряну атаку.

