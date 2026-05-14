Зараз не втілено навіть половини із запланованого у зміні роботи ППО: Флеш розкрив плани

Він зауважив, що сьогодні українські сили ППО працюють по всій країні, а це вимагає дуже багато екіпажів і дронів.

Очікується, що показники роботи сил протиповітряної оборони України у збитті російських ударних дронів типу "Шахед" будуть покращуватися.

Нині не впроваджено практично навіть половина із того, що заплановано. Про це військовий експерт, радник міністра оборони Михайла Федорова, Сергій Безкрестнов (Флеш) сказав в етері на Radio NV.

Зокрема, у нього запитали, чого саме було досягнуто, що ефективність зенітних дронів збільшується.

"Ми навіть зараз не зробили і половину того, що ми думаємо зробити. Тобто, буде це ще краще, але це будуть такі глобальні зміни глобальної стратегії і концепції захисту нашої країни", - відзначив Флеш.

"Ми розуміємо, що правильний шлях для нас - це робити захист наших кордонів, кілька рівнів ешелонів, тому що "Шахед" взагалі не повинен долітати до великого міста. Ми будемо так робити, що якщо якісь "Шахеди" добралися до міста - буде працювати армійська авіація, гелікоптери, але зупиняти "Шахеди" треба поруч з кордоном і не давати їм шансу "кошмарити" наші міста", - наголосив Флеш.

Разом з тим, за його словами, дуже важливо аби було єдине радіолокаційне поле. Він додав:

"Бо перехоплювачі не можуть працювати без розуміння, де літають "Шахеди".

Він зазначив, що не є таємницею, що в Україні є дефіцит радіолокаційних станцій, бо їм потрібно дуже багато і на всю країну. Без станцій не можуть працювати українські дрони-перехоплювачі.

"Ми намагаємося закуповувати і встановлювати нові радіолокаційні станції, і також ми намагаємося нарощувати кількість екіпажів і кількість засобів знищення", - повідомив він.

Також фахівець зауважив, що постійно зростає показник збиття ворожих повітряних цілей у відсотковому значенні.

Також він повідомив про мету, аби усіма дронами-перехоплювачами керувати віддалено.

"У нас будуть пілоти в єдиному центрі десь дуже глибоко під землею, з досвідом керування, і ми будемо намагатися робити так, щоби екіпажів було мінімум", - додав військовий експерт.

Він наголосив, що останню нічну російську атаку "Шахедів" вже відбивали з віддаленим керуванням. Безкрестнов пояснив:

"Віддалене керування - це наше майбутнє".

На його переконання, це буде зберігати людський ресурс.

Удар РФ по Україні

Як повідомляв УНІАН, 13 травня і вночі 14 травня російські загарбники здійснили одну з наймасованіших атак по Україні. Загалом окупанти запустили 1567 дронів і 56 ракет різних типів. Водночас відсоток збиття дронів був 94%, ракет - 73%.

Під час масованої атаки вночі 14 травня російські загарбники намагалися уражати об’єкти критичної інфраструктури, залізниці та логістики. Від ударів постраждали житлові будинки і цивільні підприємства.

