Відновлення роботи Астраханського ГПЗ може зайняти місяці, – Reuters

Після пожежі на Астраханському ГПЗ зупинено виробництво моторного палива.

Астраханський газопереробний завод"Газпрому" призупинив виробництво моторного палива після пожежі, що виникла в результаті атаки безпілотників 13 травня. Про це Reuters повідомили два джерела в галузі.

За їхніми словами, підприємство зупинило роботу, зокрема установку переробки стабільного газового конденсату потужністю близько 3 млн тонн на рік, на якій виробляється бензин і дизельне паливо.

Губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін раніше повідомляв, що пожежа на об'єкті виникла після падіння уламків українського безпілотника.

Джерела Reuters стверджують, що відновлення виробництва палива може зайняти від кількох тижнів до кількох місяців. Також, за словами одного зі співрозмовників агентства, підприємство лише нещодавно відновило переробку конденсату та випуск палива після попередньої зупинки, що тривала з вересня минулого року.

Інше джерело повідомило про пошкодження обладнання, пов'язаного з переробкою сірководню та установками отримання сірки.

За даними співрозмовників Reuters, у 2024 році завод переробив близько 1,8 млн тонн стабільного газового конденсату. Підприємство випустило приблизно 800 тис. тонн бензину, 600 тис. тонн дизельного палива та 300 тис. тонн мазуту.

Атака дронів на інфраструктуру РФ

Зазначимо, що в ніч на 13 травня кілька регіонів Росії зазнали атаки дронів. У Краснодарському краї постраждав важливий порт. У станиці Тамань Краснодарського краю в кількох місцях виявили уламки БПЛА. В результаті атаки постраждала одна людина. На території підприємства сталося загоряння обладнання.

Раніше українські безпілотники атакували місто Грозний. Під ударом опинилися площа біля вокзалу поруч із будівлею ФСБ та район Ханкали, де розташована одна з найбільших військових баз Росії.

