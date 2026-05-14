Одразу 6 туристичних перлин Європи з'єднає один потяг: скільки коштуватиме поїздка

Кожна зупинка цього потяга відкриває безмежний обсяг вражень для туриста.

У Європі запускають новий швидкісний потяг, що з’єднає німецький Кельн із бельгійським Антверпеном із зупинками у ще чотирьох мальовничих містах. Як пише видання Traveloffpath, перший прямий рейс ICE між двома містами почне курсувати з 7 вересня 2026 року.

Маршрут запускають німецький залізничний оператор Deutsche Bahn та бельгійська SNCB. У публікації зазначається, що це стане "першим в історії прямим ICE-сполученням між Кельном і Антверпеном". Раніше більшість швидкісних поїздів ICE завершували маршрут у Брюсселі.

Очікується, що потяги курсуватимуть двічі на день в обох напрямках, а час у дорозі між кінцевими станціями становитиме близько 2 годин 25 хвилин.

Остаточна вартість квитків ще не оголошена, але, зважаючи на вартість квитка на потяг Кельн - Брюссель, вона, ймовірно буде такою:

Супереконом (раннє бронювання): $35–$55.

Стандартний гнучкий тариф: $75 – $140.

1-й клас: $110 – $220.

Traveloffpath також пояснює, чому цей потяг може зацікавити туристів, описуючи принади головних міст на маршруті.

Кельн, Німеччина

Видання називає Кельн одним із головних культурних центрів західної Німеччини та нагадує, що місто найбільше відоме своїм готичним собором. Кельнський собор пережив бомбардування Другої світової війни, хоча значна частина історичного центру була зруйнована. Автор також звертає увагу на місцеву пивну культуру.

Аахен, Німеччина

Аахен у матеріалі називають "недооціненим культурним центром". Місто було улюбленою резиденцією Карла Великого, а його кафедральний собор входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Йдеться також про особливе розташування міста поблизу кордонів Бельгії та Нідерландів. Через це Аахен, за словами автора, поєднує риси різних культур: тут популярні велосипедні маршрути, бельгійська кухня та панує міжнародна студентська атмосфера.

Льєж, Бельгія

Першою бельгійською зупинкою стане Льєж – колишній центр князівства-єпископства. Видання зазначає, що місто має "дещо бунтівний і майже зухвалий характер".

Автор описує Льєж як більш індустріальне та "сире" місто порівняно з німецькими сусідами. Водночас тут збереглися готичні храми та історична забудова. Окремо в матеріалі згадують знамениті льєзькі вафлі та сходи Montagne de Bueren із 374 сходинками.

Левен, Бельгія

Левен автори радять тим, хто хоче уникнути туристичних натовпів у Бельгії. За їхніми словами, місто має один із найкраще збережених середньовічних центрів у країні з вузькими вуличками та багато оздобленою ратушею.

Також у Левені розташований один із найстаріших університетів Європи – KU Leuven. Видання нагадує, що саме тут виник бренд пива Stella Artois, а площу Oude Markt через велику кількість барів називають "Найдовшим баром Європи".

Брюссель, Бельгія

Автор матеріалу визнає, що не є великим прихильником Брюсселя, однак пояснює популярність бельгійської столиці серед туристів. Особливо він виділяє центральну площу Grand-Place із бароковими фасадами та історичними будівлями.

У статті також згадується оглядовий майданчик біля Музею музичних інструментів, звідки відкривається панорама на центр міста. Водночас автор критично описує деякі райони Брюсселя та сучасну забудову.

Антверпен, Бельгія

Кінцевою точкою маршруту стане Антверпен, який у публікації називають "справжнім бельгійським мегаполісом". Місто описують як поєднання середньовічної архітектури, портової атмосфери та сучасного мистецького життя.

Автор порівнює Антверпен із Міланом, зазначаючи, що це "одне з найкреативніших міст Європи". За його словами, це особливо помітно в місцевих бутіках, галереях і стилі мешканців міста.

