На озброєнні України помітили китайський ПЗРК, і це маленька сенсація, - ЗМІ

Китай підкреслює свій нейтралітет у цій війні і досі не постачав бойової зброї навіть росіянам.

ЗСУ почали використовувати переносні зенітно-ракетні комплекси FN-16 китайського виробництва. На цю неанонсовану подію звернули увагу аналітики англомовного видання Defence-Blog.

Напередодні пресслужба 160-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України опублікувала невеликий фоторепортаж про роботу її зенітно-ракетного підрозділу. Текст, що супроводжував публікацію, не містив нічого сенсаційного. На відміну від самих світлин. На знімках експерти помітили китайський ПЗРК FN-16 в руках українських бійців.

Як зазначає Defence-Blog, FN-16 – це експортний варіант китайського ПЗРК QW-2, який своєю чергою є копією радянського комплексу "Игла". Ракета цього комплексу має інфрачервону головку самонаведення і призначена для ураження літаків та вертольотів на малій висоті. Як і інші ПЗРК свого класу, FN-16 надає піхотним підрозділам можливість боротися з повітряними загрозами власними силами без залучення мобільних зенітно-ракетних комплексів.

Як саме FN-16 потрапив до України, наразі є незрозумілим, адже Китай раніше прямо заявляв, що не постачатиме зброю жодній зі сторін конфлікту. Тим паче, Пекін очевидно підтримує Росію.

Аналітики зауважують, що цей ПЗРК активно постачається на експорт до багатьох країн Азії та Африки. Деякі співрозмовники видання припускають, що FN-16 могли бути частиною військових поставок з Ірану в Ємен. Раніше США вже підтверджували, що вони перехопили кілька таких вантажів зі зброєю і потім передали Україні.

Однак ця версія залишається непідтвердженою, а інші шляхи передачі теж залишаються можливими.

"Зброя китайського виробництва широко поширюється через посередників та конфіскації під час конфліктів на різних театрах військових дій, і сама по собі поява техніки китайського походження в зоні конфлікту не свідчить про наявність поставок з Пекіна", - наголосили в Defence-Blog.

