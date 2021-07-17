МОК таким чином має намір запобігти сексуальним контактам серед спортсменів Олімпійських ігор через пандемію.

У кімнатах спортсменів на Олімпійські ігри у Токіо встановлять картонні ліжка, які здатні витримати до 200 кілограмів і ламаються від різких рухів.

Як пише Explica, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вжив таких заходів, щоб "уникнути непотрібних форм фізичного контакту" в період пандемії коронавірусу. Цього року на ОІ спортсменам також заборонять обніматися і потискати один одному руки.

Читайте такожОлімпійські ігри в Токіо пройдуть без глядачів

В Олімпійському селі підготують близько 18 тисяч спальних місць. За словами менеджера Олімпійського села в Токіо Такесі Кітадзіми, такі ліжка можуть витримати вагу тільки однієї людини. Також на них не рекомендується стрибати і "святкувати". Спортсмени назвали їх "антисекс-ліжками".

Ліжка створені з дерева і переробленого картону - розробники стверджують, що ліжка витримують вагу тільки однієї людини: "Дерево і картон зламаються, якщо ви стрибнете на них, вони ледь витримають вагу двох людей, а тим більше веселе свято".

Попри це, спортсменам все одно видадуть 150 тисяч презервативів, щоб продовжити цю традицію ОІ.

"Ідея в тому, щоб спортсмени не використовували їх в Олімпійському селі, а відвезли назад у свої країни, щоб таким чином підвищити обізнаність про захворювання, що передаються статевим шляхом, і боротьбу з ними", — розповів гендиректор Олімпійського села Такаші Кітадзіма.

Як повідомляв УНІАН, у Токіо виявили перший випадок зараження коронавірусом в Олімпійському селі. Ім'я хворого не розкривається, проте відомо, що це не спортсмен.

17 липня також зафіксували 15 нових випадків COVID-19 серед персоналу з організації Олімпіади.

Нагадаємо, Олімпіада пройде в Токіо з 23 липня по 8 серпня. Ігри пройдуть без глядачів і в умовах надзвичайного стану. За порушення соціальної дистанції учасникам Олімпійських ігор загрожують штрафи, дискваліфікація і навіть депортація. Спортсмени повинні "уникати зайвих форм фізичного контакту".

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко