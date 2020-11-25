Сьогодні все більше людей готові пробачити партнеру фізичну близькість, але не духовну.

Можна відмовлятися і божитися, що ніколи нікому не зраджувала, навіть не усвідомлюючи, що справа не тільки в сексі. Більш того, сьогодні все більше людей готові пробачити партнеру фізичну близькість, але не духовну.

Читайте такожНазвано ознаки того, що жінка ще не готова до нових відносинІ враховуючи, скільки уваги зараз відведено емоційному інтелекту, сапіосексуальності і демісексуальності, це абсолютно не дивно.

У чому особливість емоційної зради, пише видання cosmo.com.ua.

Ще в 2017 році аналітичний ресурс Couples Therapy Inc. опублікував дослідження. 45% чоловіків і 35% жінок, які брали в ньому участь, зізналися, що хоча б раз емоційно зраджували своїм партнерам. Проявлялося це по-різному. Одні учасники часто і багато листувалися з "другом", інші — багато гуляли або відпочивали з ним, треті — воліли розповідати про свої проблеми, не ділячись ними з коханою людиною. Були й ті, хто відверто і регулярно з кимось фліртував.

Але це не всі прояви емоційної зради. Нею однозначно можна назвати нав'язливі думки про іншу людину, крім партнера, в тому числі, і сексуального характеру. У свою чергу це негативно впливає на спілкування з коханою людиною, призводить до сварок, розбіжностей, непорозуміння. Незабаром люди просто віддаляються один від одного і співіснують на одній території, як співмешканці. Але посади людину-винуватця ситуації на детектор, запитай, чи зраджує вона, і відповідь буде чесно-негативною.

Як зрозуміти, що хлопець емоційно невірний

На око відрізнити, чи зраджує хлопець тільки в листуваннях або в ліжку теж, досить важко. Ознаки невірності завжди однакові.

Перш за все, мова про те, що хлопець починає уникати тебе або не говорити тобі про якісь проблеми. Можуть навіть прозвучати аргументи в стилі "не хочу навантажувати". Явний показник емоційної зради - раптові хобі, інтереси або проекти на роботі, які хлопець розділяє з кимось із жіночої частини персоналу.

І найголовніше - партнер дуже агресивно спростовує той факт, що змінився або зраджує. Безумовно, це нормальна реакція людини на наклеп, але, якщо це не так, чоловік рано чи пізно сяде навпроти і пояснить. А якщо ні, можеш сміливо завантажувати Tinder.

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Автор: УНІАН