Вчені провели масштабне дослідження.

Вчені з Державного університету штату Пенсільванія і Університету Бригама Янга провели дослідження, в ході якого з'ясували, через скільки років людина нарешті знайде щастя в шлюбі.

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Вчені обробили дані 2034 одружених пар різного віку (середній серед жінок становив 35 років, серед чоловіків — 37 років). Протягом сімейного життя пари заповнювали анкети, а потім вчені аналізували їх задоволеності у стосунках з чоловіком або дружиною.

І так, якщо протягом перших 20 років у подружжя задоволеність знижувалася, то наступні роки будуть більш щасливими.

"Попри те що розлучення в наші дні явище популярне, багато пар все-таки живуть один з одним все життя. І якщо ми подивимося на ці стосунки в тривалій перспективі, то побачимо, що рівень щастя і якість спілкування залишається високим, а розбіжностей все менше", - йдеться в дослідженні.

За словами вчених, чим довше люди знаходяться в парі, тим більше вони цінують один одного.

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Автор: УНІАН