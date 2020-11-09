Вчені з Державного університету штату Пенсільванія і Університету Бригама Янга провели дослідження, в ході якого з'ясували, через скільки років людина нарешті знайде щастя в шлюбі.
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Вчені обробили дані 2034 одружених пар різного віку (середній серед жінок становив 35 років, серед чоловіків — 37 років). Протягом сімейного життя пари заповнювали анкети, а потім вчені аналізували їх задоволеності у стосунках з чоловіком або дружиною.
І так, якщо протягом перших 20 років у подружжя задоволеність знижувалася, то наступні роки будуть більш щасливими.
"Попри те що розлучення в наші дні явище популярне, багато пар все-таки живуть один з одним все життя. І якщо ми подивимося на ці стосунки в тривалій перспективі, то побачимо, що рівень щастя і якість спілкування залишається високим, а розбіжностей все менше", - йдеться в дослідженні.
За словами вчених, чим довше люди знаходяться в парі, тим більше вони цінують один одного.
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