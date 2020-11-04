Тільки жінка може приймати рішення, потрібні чи ні в певний момент відносини. Особливо, якщо вона ще не відійшла від попередніх.

Відносини - це завжди серйозно, навіть якщо спочатку жінка хотіла просто розслабитися або забути колишнього. Але не варто їх шукати, якщо відчуваєш, що ще не готова ділити своє життя з чоловіком.

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Страшно залишатися одною

Якщо жінка зіткнулася з тим, що боїться залишатися вдома одна або просто бути без партнера, потрібно не в Tinder реєструватися, а записуватися на прийом до психолога або психотерапевта. Або займатися самоаналізом і шукати причину цих почуттів. Інакше ні чоловік, ні відносини не допоможуть відновитися і знову себе почувати впевненою. Фобії - це дуже серйозно.

Часті думки про минулі відносини

Одна справа, коли дівчина їх аналізує і намагається зрозуміти, що ж сталося і хто винен. Інше, якщо просто злиться на колишнього або колишніх, звинувачує їх у чомусь або, що найгірше, сумує за кимось. І якщо у тебе саме останній випадок, починати відразу нові відносини не варто. Може, клин і вибивають клином, але гарантії, що ти не будеш порівнювати нового чоловіка з попереднім, немає. А значить, перш, ніж вступати у відносини, варто остаточно розібратися з минулим життям і відписатися від усіх колишніх.

Невдоволення собою і своїм життям

З одного боку, іноді дівчата бояться відносин, тому що не люблять своє тіло. З іншого, кидаються кожному хлопцеві на шию, щоб довести, що психологічний дискомфорт не заважає їм залишатися собою і жити активним життям. Це дуже погано. Адже впевнений в собі чоловік очікує, що поруч з ним буде така ж сформована особистість зі своїми хобі, поглядами на життя і принципами. І якщо дівчина тільки вдає, що все добре, а насправді щовечора влаштовує драму на тему невдоволення собою і життям, хлопець не зможе постійно діставати її з депресивного стану.

Бажання бути, як всі

Це одне з найбільших лже-бажань, яке часто приводить дівчат до вступу в аб'юзивні відносини. Чому так відбувається? Тому, що, коли всі подруги давно у відносинах, і тільки ти не знаєш, з ким піти в кіно, починаєш шукати аби кого. Але такий підхід до вибору партнера іноді закінчується дуже болісно для дівчини. Вона може відчувати в стосунках дискомфорт або просто так і не полюбити нового чоловіка.

Хотіти відносин, щоб відстали родичі

Може, близькі і розуміють, що потрібен час подумати, все зважити. Але в душі "бажають тобі тільки добра" і вважають, що воно можливе виключно у відносинах з кимось. Але не варто вестися на ці поради. Життя твоє, почуття твої, а значить, тільки тобі варто приймати рішення, потрібні чи ні в певний момент відносини. Особливо, якщо ти ще не відійшла від попередніх.

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Автор: УНІАН