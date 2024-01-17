Примітно, що навіть 30-хвилинна ходьба щодня принесе користь організму.

Ходьба по 10 тис. кроків в день корисна для фізичного і психічного здоров'я, а збільшення кількості щоденних кроків може допомогти схуднути, зміцнити нижню частину тіла, а також поліпшити здоров'я серцево-судинної системи.

При цьому варто врахувати, що виконання норми в 15 тис. кроків може зайняти деякий час - приблизно 2-2,5 години, якщо йти з середньою швидкістю, пише Tomsguide. Примітно, що навіть 30-хвилинна ходьба щодня принесе користь організму - від зміцнення суглобів, кісток і м'язів до поліпшення серцево-судинної системи, спалювання калорій і схуднення.

Огляд, опублікований в Журналі Американського коледжу кардіологів, показав, що лише 2600-2800 кроків на день можуть знизити ризик смертності та серцево-судинних захворювань. Продовжуючи додавати 1000 кроків можна отримати додаткові переваги: "оптимальна користь для здоров'я" досягається при приблизно 7200-8800 кроками.

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При цьому, наголошується, що для виконання норми в 15 тис. кроків не обов'язково спеціально йти на прогулянку. Також можна враховувати кроки, зроблені по дому, або в процесі гри з дітьми, або під час вигулу собаки. Це все дуже добре стимулює метаболізм.

При цьому дослідження показали, що прогулянки по зелених зонах можуть зменшити занепокоєння, поліпшити настрій і зменшити негативні почуття. Це можебути парк, поле або ліс, або набережна.

Цікаво, що дослідження у Стенфорді показало, що ходьба може стимулювати творчі здібності. Люди, які встигають вставати раніше, щоб піти на прогулянку перед роботою, поділилися, що потім відчувають більше ясності, концентрації та енергії. Крім того, всі форми вправ (включаючи ходьбу) виділяють ендорфіни, які зменшують стрес і біль.

При цьому людина, яка протягом місяця проходила по 15 тис. кроків поділилася, що насправді не обов'язково робити таку кількість кроків в день, щоб отримати користь від ходьби - постійне накопичення кроків і в середньому навіть 7 000 кроків можуть поліпшити здоров'я серцево-судинної системи і тривалість життя.

"Як мені вдалося проходити 15 тис. кроків на день протягом одного місяця? Я не люблю нічого більше, ніж гуляти з собакою. Але, незважаючи на те, що я відчував себе добре, проходження 15 тис. кроків на день вимагало більше планування", - пояснив чоловік і зазначив, що це потрібно було робити не на шкоду іншим його видам діяльності.

Він зазначив, що хоча йому і подобалися довгі прогулянки, кожен день здійснювати їх він не готовий.

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Щоденні прогулянки - це простий і ефективний спосіб скинути вагу. Якщо збільшити добову кількість кроків, то можна зробити ходьбу вирішальним фактором в контролі ваги. 10 тис. кроків на день це популяризована медичними організаціями та любителями фітнесу норма для людей, які прагнуть підтримувати здорову вагу або скинути кілька кілограмів.

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