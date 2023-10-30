Колір шкаралупи не впливає на саме яйце. Дослідження показали, що шкаралупа різного кольору ніяк не покращує поживні властивості жовтка і білка.

Мабуть, немає більш універсального продукту, ніж яйце. Його можна приготувати різними способами, а найпопулярнішим є яйце, зварене круто.

Експерти назвали 11 фактів, які потрібно знати про яйця, зварені круто: від їх харчової цінності до всіх хитрощів з очищення, пише Thedailymeal.

1. Американці люблять яйця, зварені круто. У 17 штатах найпопулярнішим стилем яєць були варені яйця. Наступним - яйце-пашот.

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2. Зварені круто яйця - швидке джерело білка. Білок є важливою поживною речовиною не тільки для м'язів, але і для здорових кісток, хрящів і навіть шкіри. Хоча багато хто з нас може їсти м'ясо в тій чи іншій формі як найбільше джерело білка, яйця, зварені круто, також є чудовим джерелом важливих поживних речовин і набагато портативніші, ніж деякі інші джерела, такі як м'ясо та риба. Одне велике яйце містить 6,3 грама білка і вважається повноцінним білком, оскільки воно містить усі дев'ять незамінних амінокислот, які організм людини не виробляє.

Для швидкого отримання білка до або після тренування або для багатого білком сніданку перед поїздкою на роботу, відмінним варіантом буде відварене яйце.

3. Вони корисні для серця. Коли ви думаєте про зварені круто жовтки, то, ймовірно, ви також думаєте і про холестерин. Це правда, що яйця містять холестерин (близько 186 мг в звичайному великому яйці), однак, як з'ясували вчені - це "хороший" холестерин.

4. У варених яйцях може бути менше холестерину, ніж в інших яйцях. Все через термічну обробку, оскільки, наприклад, при смаженні до яєць додається ще й олія.

5. Є маса лайфхаків, як почистити круте яйце. Від розщеплення та очищення під водою або струшування їх усіх разом у контейнері до використання ложки, скотчу або будь-якої кількості засобів для чищення яєць, але майже жоден з них не є надійним.

6. Наскільки важко їх очистити, може бути показником свіжості. Свіжі яйця, як відомо, важче очистити. За словами Маргарет Хадсон, президента Burnbrae Farms, свіжі яєчні білки будуть прилипати до мембрани на внутрішній шкаралупі яйця, коли їх відварюють, оскільки свіжі яєчні білки більш кислі. Однак у міру старіння яйця кислотність зменшується, а простір між яєчним білком і липкою оболонкою збільшується, що зменшує ймовірність прилипання вареного яйця до шкаралупи.

7. Їх термін придатності може бути не таким довгим, як ви думаєте. За даними Міністерства сільського господарства США, сирі яйця з магазину зазвичай можна безпечно їсти протягом трьох-п'яти тижнів після покупки. І хоча, в маркетах продають миті яйця, за даними проекту по тваринництву Університету штату Айова, немиті яйця насправді залишаються свіжими довше (тижнями, навіть без охолодження!). При цьому, за даними Міністерства сільського господарства США, термін придатності зварених круто яєць менший, ніж свіжих. Їх можна безпечно їсти протягом тижня, якщо такі яйця зберігаються в холодильнику.

8. Традиція їсти яйця, зварені круто, сягає корінням в глиб століть. За словами доктора Карен Карр з Портлендського державного університету, винахід кераміки приблизно в 5000 р. до н. е. породив найперші зварені круто яйця. З цього моменту зварені круто яйця були основним продуктом у багатьох культурах та кухнях у різні епохи, від Стародавнього Риму та Єгипту до середньовічної Європи та італійського Відродження. Застосувань, як і сьогодні, було безліч.

9. До появи яєць, зварених круто, люди варили яйця в шкаралупі по-іншому. Яйця, запечені у вогні, мають набагато більш давню історію, ніж яйця, зварені круто, тому що все, що було потрібно для їх приготування - це гаряче вугілля або багаття.

10. Зелений жовток можна їсти безпечно. Те, що приготувати круто зварені яйця відносно легко, не означає, що вони завжди виходять ідеальними. Проблема в тому, що яйце дуже легко переварити. Коли це відбувається, зазвичай жовтий або помаранчевий жовток стає зеленуватим. За даними Міністерства сільського господарства США, це продукт хімічної реакції заліза та сірки, коли яйце вариться занадто довго. Хоч це і не зовсім апетитно, зате абсолютно безпечно.

11. Колір шкаралупи не впливає на саме яйце. Дослідження показали, що шкаралупа різного кольору ніяк не впливає на поживні речовини жовтка і білка. Таким чином, вчені розвіяли міф про те, що коричневі яйця набагато корисніші. Походження цього міфу можна пояснити двома факторами: коричневі яйця коштують дорожче, ніж білі, а здорова їжа, як правило, дорожча, ніж менш здорова. Насправді коричневі яйця дорожчі з відносно простої причини: породи, які їх несуть, більші, тому їм потрібно більше корму, і тому їхня яйця коштують дорожче.

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Всім відомий факт, що курячі яйця корисні. В них багато білка, вітамінів груп А і в, Омега-3, фолієвої кислоти. Лікарі кажуть, що якщо людина веде активний здоровий спосіб життя, щоденне вживання яєць не повинно викликати причин для занепокоєння. Але те, скільки яєць конкретно вам можна їсти в день, залежить від декількох факторів, таких як стан здоров'я і рівень фізичної активності.

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