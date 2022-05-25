Роберт Монтгомері внесений до Книги рекордів Гіннеса як спеціаліст, під керівництвом якого відбулася перша у світі трансплантація нирки людині від свині, і який у 2010-му році реалізував найбільшу у світі одночасну "перехресну" трансплантацію органів – 10 за один день.

Львівські трансплантологи спільно із всесвітньовідомим відомим американським професором Робертом Монтгомері провели три операції з пересадки нирок.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

В повідомленні зазначається, що на запрошення лікарів Першого територіального медичного об’єднання Львова, фахівці якого й під час війни продовжують проводити трансплантації, Монтгомері провів два дні. Він консультував вітчизняних спеціалістів, ділився практичним досвідом, безпосередньо взяв участь у пересадці трьох нирок, які виконувала команда львівських трансплантологів.

В МОЗ повідомляють, що була проведена родинна трансплантацію - 52-річна мама віддала нирку своєму 30-річному синові, який хворів на хронічний гломерунонефрит. При цьому зазначається, що на діалізі він був останні 6 місяців.

Також зазначається, що наступного дня відбулася трансплантація від померлого донора - 61-річної жінки зі Львівщини з важким інсультом - згоду на донорство органів надали родичі.

"Одну нирку пересадили 43-річній жінці з Макіївки, що на Донеччині, у якої минулого року відмовили нирки. Відтоді вона перебувала на гемодіалізі. На лист очікування стала у березні цього року, а вже у травні отримала рятівний орган. Другу нирку отримав 40-річний чоловік з Тернопільської області з хронічним гломерунонефритом, що перебував на гемодіалізі понад 5 років", - сказано в повідомленні МОЗ.

В міністерстві стверджують, що для пацієнтів операції з трансплантації є безкоштовними, кошти на їх проведення виділяє держава. Також зазначають, що планові операції, які були призупинені у перші дні війни, наразі можуть проводитися за рішеннями головних лікарів закладів охорони здоров’я.

В МОЗ зазначають, що Монтгомері внесений до Книги рекордів Гіннеса як спеціаліст, під керівництвом якого відбулася перша у світі трансплантація нирки людині від свині, і який у 2010-му році реалізував найбільшу у світі одночасну "перехресну" трансплантацію органів – 10 за один день. Монтгомері очолює Інститут трансплантації Лангон Нью-Йоркського університету, де лише торік пересадили 3 тис. 250 органів.

Загалом за свою лікарську практику професор пересадив понад 2 тисячі нирок, врятувавши тим самим величезну кількість людських життів.

Також повідомляють, що професор вже п’ять років живе з донорським серцем.

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