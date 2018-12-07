За тиждень у Києві госпіталізовані десятки дітей із кором

За останній тиждень із діагнозом «кір» госпіталізовано 60 дітей.

Упродовж листопада в Києві зареєстровано понад 250 випадків кору, у тому числі 141 – серед дітей.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Усього ж з початку року станом на 28 листопада на цю хворобу занедужало понад 2600 осіб, більше 1000 з яких – діти.

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Протягом минулого тижня, у період із 26 листопада до 6 грудня, у столиці із діагнозом «кір» госпіталізовано 60 дітей.

Як зазначила директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург, нині в Київській міській дитячій клінічній інфекційній лікарні з діагнозом «кір» перебуває 22 дитини, зараз їхньому стану нічого не загрожує.

Вона нагадала, що вакцинація на сьогодні є єдиним надійним захистом від кору.

«Варто пам’ятати, що кір легко передається від людини до людини. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди – нежить, температуру, кашель, а десь за тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Таким чином, будь-які симптоми нездоров’я, які можуть вам здаватися такими, що не варті уваги – привід проконсультуватися із лікарем», – наголосила Гінзбург.