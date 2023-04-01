Там кажуть, що наразі черг в аптеках немає - установи забезпечені усіма необхідними ліками.

За сьогодні в Україні уже виписано понад 3000 електронних рецептів на різні рецептурні препарати. Нове нововведення для українців офіційно запровадило Міністерство охорони здоров’я від 1 квітня.

Напередодні це спричинило масштабні черги біля аптек. Однак сьогодні у міністерстві зазначили, що паніка у суспільстві зникла. Наразі черг в аптеках немає, установи забезпечені усіма необхідними препаратами.

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Також там зазначили, що більшість ліків першої необхідності не потребують рецепта.

"Ті ліки, що і раніше були рецептурними, тепер просто можна буде отримати ще й за електронним рецептом. На час війни також за потреби пацієнти можуть отримати та паперовий рецепт", - зауважують у МОЗ.

Звертається увага, що рецептурний препарат чи ні – визначає його виробник, чи заявник, який при подачі заявки на реєстрацію вказує умови відпуску. Під час проходження експертизи цей статус або підтверджується, або змінюється. Винятки існують лише для мешканців регіонів, де тривають бойові дії, а також для волонтерів, які часто забезпечують потребу ЗСУ ліками на фронті.

У МОЗ нагадують, що електронні інструменти – поширена практика у розвинених країнах, зокрема, серед держав ЄС.

"Ми звикли до багатьох цифрових інструментів, адже вони у більшості працюють в багатьох розвинутих країнах. Зокрема – в країнах Європейського союзу, частиною якого прагне стати й Україна. І електронний рецепт – один із таких", - підкреслили там.

В Україні від 1 квітня можна придбати ліки за е-рецептом

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 квітня, вранці міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в ефірі інформаційного телемарафону сказав, що впровадження в Україні електронного рецепта на всі відповідні препарати є лише новим цифровим сервісом для зручності громадян, рецептурна група препаратів не змінилася.

Раніше, 16 березня Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що з квітня відпуск усіх рецептурних ліків здійснюватиметься за електронним рецептом.

У міністерстві зазначили, що електронний рецепт пошириться на всі готові лікарські засоби, що містяться в держреєстрі лікарських засобів і підлягають відпуску за рецептом лікаря. Виписати такий рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності державної, комунальної або приватної клініки або ж лікар-ФОП. Для цього установі не потрібно мати договір з Національною службою здоров'я України.

Крім того, в МОЗ зазначили, що такий е-рецепт можна буде отримати незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем, проте пацієнт повинен бути обов'язково зареєстрований в Електронній системі охорони здоров'я.

Як відомо, в Києві 31 березня у зв'язку з прийдешнім вступом в силу змін до правил відпуску ліків в аптеках утворилися черги.

31 березня народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський повідомив, що у Верховній Раді зареєстровано проект змін до закону про лікарські засоби щодо забезпечення доступу до лікарських засобів під час дії воєнного стану (№9169), яким пропонується "виправити цю божевільну ситуацію з аптеками, рецептами та громадянами, на яких посеред війни це щастя звалилося". При цьому Бужанський не уточнив, які саме зміни пропонується запровадити.

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