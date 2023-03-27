Допомогти тим, кому потрібна трансплантація, в Україні може кожен охочий - для цього потрібно надати свої дані для реєстру донорів кісткового мозку.

18-річний Олег Шевченко став першим в Україні пацієнтом, що потребує трансплантації кісткового мозку, для якого вдалося підібрати донора з українських реєстрів. Від проходить лікування в Охматдиті, де з минулого року проводять трансплантацію кісткового мозку дорослим.

Як йдеться в сюжеті ТСН, хлопець захворів раптово влітку, і його симптоми були схожі на тепловий удар – втрата свідомості, висока температура. Лише в лікарні стало відомо, що хлопець серйозно хворий і потребує трансплантації.

"Діагноз має апластична анемія. Лікувався в Дніпрі, отримував терапію, але на жаль не відповів на першу лінію лікування. Єдиний шанс – трансплантація костного мозку", – розповідає завідувач відділення трансплантації кісткового мозку Охматдиту Олександр Лисиця.

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Наразі хлопець очікує на операцію. Його родині відомо, що донор, який підійшов – чоловік з Києва. Та спілкуватися упродовж двох років їм, за законом, не можна.

Трансплантація кісткового мозку в Україні - що варто знати

Операції з пересадки кісткового мозку не від родичів в Україні почали робити тільки три роки тому – після відповідних зміни до законодавства. Вперше донорський матеріал привезли з Польщі. У вересні 2021 року вперше трансплантували кістковий мозок дорослому від неродинного донора. Донором став 19-річний юнак з Німеччини.

За цей час трансплантація із залученням донорів з-за кордону відбувалася понад 60 разів. Нині логістика ускладнилася через війну і припинення авіасполучення і це забирає у пацієнтів найголовніше – час.

Пацієнтів, які потребують трансплантації, тисячі. Але людей з України, що готові стати донорами – обмаль, і це знижує і без того низькі шанси пацієнтів на отримання своєчасної допомоги.

В нашій країні діє Український реєстр донорів кісткового мозку (UBMDR), у якому людей, які готові стати донорами, реєструють безплатно. Способів допомогти є два. Це прості процедури, що нагадують донацію крові.

"Донор 4-5 годин лежить підключений до апарату з периферичної вени, апарат бере 150 мілілітрів крові, обробляє (стовбурові клітини лишає для трансплантації, решта – еритроцити, тромбоцити – вертає донору). Другий спосіб – коли під загальною анестезією проводять забір безпосередньо кісткового мозку, це близько 30 хвилин. І після 2 годин спостереження донор може бути вільний", – розповідає лікар Олександр Лисиця.

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