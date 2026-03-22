Вчені виявили новий ефект вітаміну D, який впливає на організм

Вітамін D знижує ймовірність появи симптомів тривалого COVID-19.

Вчені дослідили вплив високих доз вітаміну D3 на перебіг інфекції COVID-19, і результати виявилися, м'яко кажучи, несподіваними, пише portal.abczdrowie.pl.

У дослідженні взяли участь 1747 дорослих із США та Монголії з позитивним результатом тесту на COVID-19 і 277 осіб, які проживають разом із ними. Учасників випадковим чином розподілили на дві групи: одна приймала вітамін D3, інша – плацебо щодня протягом чотирьох тижнів. Учасникам дослідження щодня протягом перших двох днів давали 9600 міжнародних одиниць вітаміну D3, а потім 3200 МО на день як підтримуючу дозу.

Протягом чотиритижневого періоду дослідження вчені не виявили істотних відмінностей між групами, які приймали вітамін D і плацебо. Високі дози вітаміну D також не знижували ризик зараження серед людей, які живуть з інфікованими.

Однак дослідження пролило нове світло на проблему тривалого COVID-19. У групі, яка приймала вітамін D, 21% людей повідомили про щонайменше один тривалий симптом, порівняно з 25% у групі плацебо. Дослідники визнали цю різницю межово статистично значущою, що вказує на необхідність подальшої перевірки цих результатів.

Багатообіцяючі результати

Дослідження виявило цікавий сигнал: люди, які регулярно приймали добавки вітаміну D, можуть мати дещо меншу ймовірність виникнення симптомів тривалого COVID-19 через кілька тижнів після зараження.

Коли дослідники проаналізували групу учасників, які найсуворіше дотримувалися режиму дозування, вони виявили багатообіцяючий взаємозв'язок. У цих людей ймовірність збереження симптомів протягом восьми тижнів після зараження була дещо нижчою порівняно з групою плацебо.

"Тривалий COVID-19, включаючи втому, задишку, затуманення свідомості та інші когнітивні проблеми, як і раніше, значно впливає на життя багатьох людей… Хоча ми не виявили, що високі дози вітаміну D знижують тяжкість гострої фази COVID-19 або кількість госпіталізацій, ми спостерігали багатообіцяючий сигнал у контексті тривалого COVID-19, який заслуговує на подальше вивчення… Ми сподіваємося провести подальші дослідження на великих групах населення, щоб визначити, чи дійсно добавки вітаміну D знижують ризик і тяжкість тривалого COVID-19", – каже доктор Джоанн Менсон

Нагадаємо, добова норма споживання вітаміну D становить 600 МО (міжнародних одиниць) для дорослих, збільшуючись до 800 МО для людей старше 70 років. Ось 6 продуктів, у яких міститься значна кількість цього вітаміну.

